Pescara-Padova 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 14a giornata: numeri, precedenti e tendenze per leggere la partita Pescara-Calcio Padova, con arbitro, ultime gare e statistiche a confronto.

Pescara e Calcio Padova si sfidano allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara per la 14a giornata della Serie B 2025-26. È uno scontro salvezza: gli abruzzesi sono al 19° posto con 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi, 6 sconfitte; 18 gol fatti, 28 subiti), i biancoscudati sono 14° con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 12 gol segnati, 16 incassati). Gara dal peso specifico alto: il Pescara cerca ossigeno in classifica, il Calcio Padova vuole allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Momento delicato per entrambe: il Pescara ha raccolto 3 punti nelle ultime cinque giornate (3 pareggi e 2 sconfitte), il Calcio Padova ha fatto lo stesso (3 pareggi e 2 ko), con qualche difficoltà soprattutto in fase realizzativa. La chiave potrebbe essere il primo gol: chi sblocca ha più inerzia in questo periodo.

Pescara x x ko ko x Calcio Padova x x x ko ko

Nei ultimi 5 turni: Pescara 3 punti, Calcio Padova 3 punti. Dettaglio risultati:

Pescara

Virtus Entella-Pescara 1-1; Pescara-Avellino 1-1; Palermo-Pescara 5-0; Pescara-Monza 0-2; Catanzaro-Pescara 3-3.

Calcio Padova

Calcio Padova-Juve Stabia 2-2; Spezia-Calcio Padova 1-1; Calcio Padova-Südtirol 1-1; Mantova-Calcio Padova 1-0; Calcio Padova-Venezia 0-2.

L’arbitro di Pescara-Calcio Padova

Dirige Livio Marinelli. In questa Serie B 2025-26 ha diretto 2 gare: 1 calcio di rigore assegnato, 11 cartellini gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti; media 7,5 cartellini a partita e 4,4 falli per cartellino. Al VAR Cosso e all’AVAR Di Vuolo, postazione onsite allo Stadio Adriatico.

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: Pascarella – Pressato

IV: Leone

VAR: Cosso (onsite Stadio Adriatico Pescara)

AVAR: Di Vuolo (onsite Stadio Adriatico Pescara)

Informazioni interessanti

Il confronto racconta un Pescara tradizionalmente in difficoltà contro il Calcio Padova, ma in netta ripresa negli ultimi incroci: gli abruzzesi hanno aumentato la loro produttività in casa contro i biancoscudati e sognano il tris allo Stadio Adriatico. Dall’altra parte, il Calcio Padova arriva da due gare senza reti e da un andamento esterno altalenante: finora non ha mai replicato lo stesso risultato due volte di fila in trasferta. Focus sui protagonisti: Tommaso Corazza ha appena firmato una doppietta entrando dalla panchina, mentre Mattia Bortolussi, miglior marcatore padovano, vuole interrompere il breve digiuno per restare nella scia dei bomber di categoria. Sullo sfondo, il dato che assume peso specifico: il Pescara ha vinto una sola volta finora, ma ha pareggiato tanto e spesso riapre le gare; il Calcio Padova concede poco e sfrutta i dettagli, in particolare i piazzati e la solidità della linea difensiva.

Negli ultimi cinque confronti di Serie B, il Pescara ha vinto tre volte (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 19 sfide.

ha vinto tre volte (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 19 sfide. Altra tendenza casalinga: due vittorie di fila del Pescara contro il Calcio Padova all’Adriatico; il tris manca dai primissimi incroci storici (tra 1942 e 1983).

contro il all’Adriatico; il tris manca dai primissimi incroci storici (tra 1942 e 1983). Avvio in salita per il Pescara : una sola vittoria in 13 partite; in passato solo nel 2000/01 e nel 2006/07 aveva fatto peggio o uguale entro la 14a.

: una sola vittoria in 13 partite; in passato solo nel 2000/01 e nel 2006/07 aveva fatto peggio o uguale entro la 14a. Calcio Padova a secco nelle ultime due di campionato: non resta tre gare di fila senza segnare in B dal 2013.

a secco nelle ultime due di campionato: non resta tre gare di fila senza segnare in B dal 2013. Trasferte biancoscudate a elastico: in sette uscite mai ripetuto lo stesso esito consecutivamente (2V, 2N, 3P), ultimo viaggio chiuso con una sconfitta.

Tommaso Corazza in evidenza: doppietta da subentrato nell’ultimo turno, tra i migliori “impact player” del torneo.

in evidenza: doppietta da subentrato nell’ultimo turno, tra i migliori “impact player” del torneo. Mattia Bortolussi a quota 6 gol: non segna da due gare, non è mai rimasto tre turni senza timbrare in questa stagione.

Le statistiche stagionali di Pescara e Calcio Padova

Nella media possesso palla le due squadre si equivalgono (Pescara 47,1%, Calcio Padova 47,4%). Differenza reti opposta: abruzzesi più prolifici (18 gol) ma anche più esposti dietro (28 subiti), veneti più coperti (12 fatti, 16 incassati) e con 3 clean sheet contro 1. I tiri in porta premiano i biancoscudati per precisione (50,5% vs 42,5%), mentre il Pescara produce di più in volume (120 conclusioni totali a 97).

Giocatori chiave: per il Pescara il capocannoniere è Antonio Di Nardo (4 gol), con Matteo Dagasso e Gaetano Letizia top assist a 3. Più ammoniti: Andrea Oliveri e Gabriele Corbo (3); espulsione per Riccardo Brosco (1). Tra i pali, Sebastiano Desplanches vanta 1 clean sheet. Nel Calcio Padova guida i gol Mattia Bortolussi (6), migliori assistman Alessandro Capelli e Kevin Varas (2). Più gialli per Antonio Barreca (5); rossi per Pietro Fusi e Alessandro Capelli (1). In porta, Mattia Fortin ha collezionato 3 clean sheet.

Pescara Calcio Padova Partite giocate 13 13 Numero di partite vinte 1 3 Numero di partite pareggiate 6 5 Numero di partite perse 6 5 Gol totali segnati 18 12 Gol totali subiti 28 16 Media gol subiti per partita 2,15 1,23 Percentuale possesso palla 47,1 47,4 Tiri totali 120 97 Tiri nello specchio 51 49 Percentuale di tiri in porta 42,5 50,5 Clean sheet 1 3 Cartellini gialli 21 32 Cartellini rossi 1 2 Capocannoniere Antonio Di Nardo 4 Mattia Bortolussi 6 Top assistman Matteo Dagasso 3 Alessandro Capelli/Kevin Varas 2

FAQ Quando e a che ora si gioca Pescara-Calcio Padova? Partita valida per la 14a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno confermati dalla Lega. Dove si gioca Pescara-Calcio Padova? Allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Calcio Padova? Dirige Livio Marinelli; assistenti Pascarella e Pressato; IV uomo Leone; VAR Cosso; AVAR Di Vuolo.