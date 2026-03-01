Pescara-Palermo 1 marzo 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Pescara–Palermo accende la 27a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara. Sfida da testa-coda: gli abruzzesi sono 20° con 18 punti in 26 gare (3 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 30 gol fatti, 51 subiti), mentre i rosanero sono 4° a quota 51 (14 vittorie, 9 pareggi, 3 sconfitte; 45 reti segnate, 19 incassate). Obiettivi opposti: missione salvezza per i biancazzurri, promozione nel mirino per i siciliani. Infortuni: al momento non risultano comunicazioni ufficiali.
Le ultime partite giocate
Momenti opposti: il Pescara fatica a trovare continuità, con una sola vittoria nelle ultime cinque. Il Palermo viaggia forte: quattro successi e un pari nel recente filotto. Nei cinque turni più recenti i biancazzurri hanno raccolto 4 punti, i rosanero 13.
- Pescara
Mantova-Pescara 2-2; Cesena-Pescara 2-0; Pescara-Catanzaro 0-2; Avellino-Pescara 0-1; Venezia-Pescara 3-2.
- Palermo
Bari-Palermo 0-3; Palermo-Empoli 3-2; Sampdoria-Palermo 3-3; Palermo-Virtus Entella 3-0; Palermo-Südtirol 3-0.
L’arbitro di Pescara-Palermo
La gara sarà diretta da Fabio Maresca. Assistenti: MINIUTTI e PRESSATO. IV Ufficiale: TROPIANO. Al VAR VOLPI, AVAR DIONISI. In questa Serie B 2025-26, Maresca ha arbitrato 3 incontri: 2 rigori concessi, 17 cartellini gialli e nessun rosso, con una media di 5,6 ammonizioni a partita.
Informazioni interessanti sul match
Il confronto racconta storie recenti molto diverse: il Palermo è in serie utile lunghissima e vanta numeri d’acciaio in difesa (19 gol subiti) e in area avversaria (miglior produttività aerea con 10 gol di testa), oltre a una spiccata capacità di gestione nei finali. Il Pescara, nonostante le difficoltà in classifica, costruisce tanto (383 tiri tentati) ma paga precisione e concretezza (40,7% tiri nello specchio; conversione 10,53%). I precedenti sorridono ai rosanero, andati a segno negli ultimi dieci incroci. Al Giovanni Cornacchia la sfida resta apertissima: i biancazzurri hanno spesso trasformato l’energia del proprio pubblico in partite vive e verticali, mentre gli uomini di Corini (o del tecnico rosanero in carica) hanno imparato a incanalare le gare su ritmi congeniali, con tanti pareggi esterni e una gestione matura delle transizioni. Occhio a Joel Pohjanpalo, bomber da area con 17 gol, e alle accelerazioni sulle corsie: lì il Palermo sa colpire con cross mirati. Per il Pescara fari su Antonio Di Nardo (7 reti) e sulle tracce tra le linee di Giacomo Olzer. Infortuni: nessuna indicazione ufficiale al momento; eventuali indisponibilità saranno comunicate alla vigilia.
- Precedenti recenti: il Palermo ha vinto 6 delle ultime 9 sfide di B col Pescara (2N, 1P) e ha sempre segnato negli ultimi 10 incroci.
- Al Cornacchia: rosanero sconfitti solo una volta nelle ultime quattro trasferte a Pescara, ko però nell’ultima (aprile 2019, 2-3).
- Trend stagionale: il Pescara è tra le squadre con più sconfitte (14) e meno vittorie (3) fin qui; serve inversione di marcia per la salvezza.
- Striscia utile: il Palermo non perde da 14 turni (9V, 5N) e insegue il tris di successi con clean sheet come non accadeva dal 2014.
- Palermo e i pareggi esterni: già 6 X fuori casa (4V, 2P), incluse 5 delle ultime 7 trasferte.
- Palle alte decisive: nessuno ha segnato più gol di testa del Palermo (10); all’andata punirono Segre e Diakité proprio così.
- Produzione offensiva biancazzurra: il Pescara è 4° per tiri totali (383) ma fatica a centrare lo specchio (40,7%).
- Uomini chiave: Gastón Brugman in crescita (1 gol e 1 assist nelle ultime due), Niccolò Pierozzi a quota 5 reti stagionali.
Le statistiche stagionali di Pescara e Palermo
Equilibrio nel possesso (48,5% Pescara; 48,4% Palermo), ma l’inerzia pende verso i rosanero: 45 gol segnati e appena 19 incassati contro i 30 fatti e 51 subiti degli abruzzesi. Precisione e cinismo: 42,7% di tiri nello specchio e conversione 16,85% per il Palermo, 40,7% e 10,53% per il Pescara. Netto il divario nei clean sheet (13 a 2) e nei gol di testa (10 a 4).
Giocatori: per il Pescara il capocannoniere è Antonio Di Nardo (7), quindi Giacomo Olzer (5). Assist: Matteo Dagasso e Gaetano Letizia (4 a testa). Più ammoniti: Mattia Bani è il leader gialli tra i rosanero (7), mentre per il Pescara spiccano Riccardo Brosco, Davide Bettella e Luca Valzania (5). Clean sheet portieri: Jesse Joronen 13 per il Palermo, Sebastiano Desplanches 1 per il Pescara.
|Pescara
|Palermo
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|3
|14
|Pareggi
|9
|9
|Sconfitte
|14
|3
|Gol totali segnati
|30
|45
|Gol totali subiti
|51
|19
|Media gol subiti a partita
|1,96
|0,73
|Possesso palla (%)
|48,5
|48,4
|Tiri nello specchio
|116
|114
|Precisione al tiro (%)
|40,7
|42,7
|Percentuale realizzazione (%)
|10,53
|16,85
|Clean sheet
|2
|13
|Gol di testa
|4
|10
|Cartellini gialli
|54
|49
|Cartellini rossi
|2
|3
|Fuorigioco
|42
|31
|Accuratezza cross (%)
|25,16
|30,66
|Calci d’angolo
|142
|129
|PPDA
|11,1
|11,0
