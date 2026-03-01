Pescara-Palermo 1 marzo 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 27a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Pescara-Palermo.

Pescara–Palermo accende la 27a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara. Sfida da testa-coda: gli abruzzesi sono 20° con 18 punti in 26 gare (3 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 30 gol fatti, 51 subiti), mentre i rosanero sono 4° a quota 51 (14 vittorie, 9 pareggi, 3 sconfitte; 45 reti segnate, 19 incassate). Obiettivi opposti: missione salvezza per i biancazzurri, promozione nel mirino per i siciliani. Infortuni: al momento non risultano comunicazioni ufficiali.

Le ultime partite giocate

Momenti opposti: il Pescara fatica a trovare continuità, con una sola vittoria nelle ultime cinque. Il Palermo viaggia forte: quattro successi e un pari nel recente filotto. Nei cinque turni più recenti i biancazzurri hanno raccolto 4 punti, i rosanero 13.

Pescara x ko ko ok ko Palermo ok ok x ok ok

Pescara

Mantova-Pescara 2-2; Cesena-Pescara 2-0; Pescara-Catanzaro 0-2; Avellino-Pescara 0-1; Venezia-Pescara 3-2.

Palermo

Bari-Palermo 0-3; Palermo-Empoli 3-2; Sampdoria-Palermo 3-3; Palermo-Virtus Entella 3-0; Palermo-Südtirol 3-0.

L’arbitro di Pescara-Palermo

La gara sarà diretta da Fabio Maresca. Assistenti: MINIUTTI e PRESSATO. IV Ufficiale: TROPIANO. Al VAR VOLPI, AVAR DIONISI. In questa Serie B 2025-26, Maresca ha arbitrato 3 incontri: 2 rigori concessi, 17 cartellini gialli e nessun rosso, con una media di 5,6 ammonizioni a partita.

Arbitro: Maresca

Assistenti: MINIUTTI – PRESSATO

IV: TROPIANO

VAR: VOLPI

AVAR: DIONISI

Informazioni interessanti sul match

Il confronto racconta storie recenti molto diverse: il Palermo è in serie utile lunghissima e vanta numeri d’acciaio in difesa (19 gol subiti) e in area avversaria (miglior produttività aerea con 10 gol di testa), oltre a una spiccata capacità di gestione nei finali. Il Pescara, nonostante le difficoltà in classifica, costruisce tanto (383 tiri tentati) ma paga precisione e concretezza (40,7% tiri nello specchio; conversione 10,53%). I precedenti sorridono ai rosanero, andati a segno negli ultimi dieci incroci. Al Giovanni Cornacchia la sfida resta apertissima: i biancazzurri hanno spesso trasformato l’energia del proprio pubblico in partite vive e verticali, mentre gli uomini di Corini (o del tecnico rosanero in carica) hanno imparato a incanalare le gare su ritmi congeniali, con tanti pareggi esterni e una gestione matura delle transizioni. Occhio a Joel Pohjanpalo, bomber da area con 17 gol, e alle accelerazioni sulle corsie: lì il Palermo sa colpire con cross mirati. Per il Pescara fari su Antonio Di Nardo (7 reti) e sulle tracce tra le linee di Giacomo Olzer. Infortuni: nessuna indicazione ufficiale al momento; eventuali indisponibilità saranno comunicate alla vigilia.

Precedenti recenti: il Palermo ha vinto 6 delle ultime 9 sfide di B col Pescara (2N, 1P) e ha sempre segnato negli ultimi 10 incroci.

ha vinto 6 delle ultime 9 sfide di B col (2N, 1P) e ha sempre segnato negli ultimi 10 incroci. Al Cornacchia: rosanero sconfitti solo una volta nelle ultime quattro trasferte a Pescara, ko però nell’ultima (aprile 2019, 2-3).

Trend stagionale: il Pescara è tra le squadre con più sconfitte (14) e meno vittorie (3) fin qui; serve inversione di marcia per la salvezza.

è tra le squadre con più sconfitte (14) e meno vittorie (3) fin qui; serve inversione di marcia per la salvezza. Striscia utile: il Palermo non perde da 14 turni (9V, 5N) e insegue il tris di successi con clean sheet come non accadeva dal 2014.

non perde da 14 turni (9V, 5N) e insegue il tris di successi con clean sheet come non accadeva dal 2014. Palermo e i pareggi esterni: già 6 X fuori casa (4V, 2P), incluse 5 delle ultime 7 trasferte.

Palle alte decisive: nessuno ha segnato più gol di testa del Palermo (10); all’andata punirono Segre e Diakité proprio così.

(10); all’andata punirono Segre e Diakité proprio così. Produzione offensiva biancazzurra: il Pescara è 4° per tiri totali (383) ma fatica a centrare lo specchio (40,7%).

è 4° per tiri totali (383) ma fatica a centrare lo specchio (40,7%). Uomini chiave: Gastón Brugman in crescita (1 gol e 1 assist nelle ultime due), Niccolò Pierozzi a quota 5 reti stagionali.

Le statistiche stagionali di Pescara e Palermo

Equilibrio nel possesso (48,5% Pescara; 48,4% Palermo), ma l’inerzia pende verso i rosanero: 45 gol segnati e appena 19 incassati contro i 30 fatti e 51 subiti degli abruzzesi. Precisione e cinismo: 42,7% di tiri nello specchio e conversione 16,85% per il Palermo, 40,7% e 10,53% per il Pescara. Netto il divario nei clean sheet (13 a 2) e nei gol di testa (10 a 4).

Giocatori: per il Pescara il capocannoniere è Antonio Di Nardo (7), quindi Giacomo Olzer (5). Assist: Matteo Dagasso e Gaetano Letizia (4 a testa). Più ammoniti: Mattia Bani è il leader gialli tra i rosanero (7), mentre per il Pescara spiccano Riccardo Brosco, Davide Bettella e Luca Valzania (5). Clean sheet portieri: Jesse Joronen 13 per il Palermo, Sebastiano Desplanches 1 per il Pescara.

Pescara Palermo Partite giocate 26 26 Vittorie 3 14 Pareggi 9 9 Sconfitte 14 3 Gol totali segnati 30 45 Gol totali subiti 51 19 Media gol subiti a partita 1,96 0,73 Possesso palla (%) 48,5 48,4 Tiri nello specchio 116 114 Precisione al tiro (%) 40,7 42,7 Percentuale realizzazione (%) 10,53 16,85 Clean sheet 2 13 Gol di testa 4 10 Cartellini gialli 54 49 Cartellini rossi 2 3 Fuorigioco 42 31 Accuratezza cross (%) 25,16 30,66 Calci d’angolo 142 129 PPDA 11,1 11,0

FAQ Quando e a che ora si gioca Pescara-Palermo? La partita è valida per la 27a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Pescara-Palermo? Allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Palermo? L’arbitro è Fabio Maresca. Assistenti: Miniutti e Pressato; IV ufficiale: Tropiano; VAR: Volpi; AVAR: Dionisi.