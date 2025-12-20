Pescara-Reggiana 20 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 17a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Pescara-Reggiana

Pescara–Reggiana accende la 17a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 20 dicembre 2025 alle 19:30 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara. Scenario da sfida salvezza per gli abruzzesi: ultimi (20°) con 10 punti in 16 gare, bilancio 1 vittoria, 7 pareggi, 8 sconfitte; 20 gol fatti, 32 subiti. Gli emiliani sono 11° con 20 punti: 5 vittorie, 5 pareggi, 6 ko; 20 reti segnate e 21 incassate. Punti pesanti in palio tra bisogno di ossigeno e ambizioni da zona medio-alta.

Le ultime partite giocate

Pescara in difficoltà: tanti sforzi ma pochi punti nelle ultime settimane, soprattutto in casa. La Reggiana alterna pareggi e risultati in chiaroscuro, ma resta elastica nei momenti chiave. Gli abruzzesi cercano la scossa, gli emiliani puntano continuità per restare a ridosso della zona playoff.

Pescara ko x ko x ko Reggiana x x ko ok ko

Nelle ultime 5 il Pescara ha raccolto 2 punti, la Reggiana 5.

Pescara

Pescara-Monza 0-2; Catanzaro-Pescara 3-3; Pescara-Calcio Padova 0-1; Bari-Pescara 1-1; Pescara-Frosinone 1-2

Reggiana

Reggiana-Virtus Entella 0-0; Carrarese-Reggiana 0-0; Reggiana-Frosinone 0-1; Mantova-Reggiana 0-1; Reggiana-Calcio Padova 1-2

Arbitro

La gara sarà diretta da Ermanno Feliciani. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 2 partite: 1 rigore concesso, 8 cartellini gialli (4 a gara), nessun rosso e 68 falli fischiati complessivi. Direzione di gara tendenzialmente lineare, con uso moderato dei cartellini.

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: POLITI – CORTESE

IV: PEZZOPANE

VAR: MONALDI (on-site Stadio Adriatico Pescara)

AVAR: MARINELLI (on-site Stadio Adriatico Pescara)

Statistiche interessanti

La storia recente parla chiaro: il Pescara ha costruito una tradizione favorevole contro la Reggiana, con una striscia di successi e porta inviolata che pesa sul piano psicologico. Gli abruzzesi però arrivano da un momento complicato in casa, dove le sconfitte si sono accumulate. Gli emiliani, reduci da uno stop col Padova, in stagione hanno evitato finora serie negative prolungate e cercano riscatto immediato. Tra i singoli spicca il dato del portiere Sebastiano Desplanches, il più impegnato del torneo per parate effettuate, mentre dall’altra parte Edoardo Motta ha garantito solidità e 5 clean sheet. Attenzione anche alla forma di Tobías Reinhart, che ha trovato continuità realizzativa e incarna lo slancio granata nelle transizioni.

Il Pescara ha vinto gli ultimi cinque incroci di Serie B con la Reggiana , eguagliando la sua striscia più lunga di sempre contro un’avversaria.

ha vinto gli ultimi cinque incroci di Serie B con la , eguagliando la sua striscia più lunga di sempre contro un’avversaria. Nei cinque precedenti più recenti in cadetteria contro gli emiliani, il Pescara non ha subito gol (7-0 il totale): serie di clean sheet da record per gli abruzzesi.

non ha subito gol (7-0 il totale): serie di clean sheet da record per gli abruzzesi. All’Adriatico il bilancio storico sorride al Pescara : 9 successi in 12 gare di B con la Reggiana .

: 9 successi in 12 gare di B con la . Pescara in affanno interno: tre sconfitte di fila in casa; per fare peggio bisogna tornare al 2007.

in affanno interno: tre sconfitte di fila in casa; per fare peggio bisogna tornare al 2007. La Reggiana ha perso con il Padova ma in questa stagione non ha mai collezionato due ko consecutivi: tenuta mentale da verificare a Pescara.

ha perso con il ma in questa stagione non ha mai collezionato due ko consecutivi: tenuta mentale da verificare a Pescara. Sebastiano Desplanches è il portiere con più parate (66); dall’altra parte Edoardo Motta è tra i migliori (49) per interventi decisivi.

è il portiere con più parate (66); dall’altra parte è tra i migliori (49) per interventi decisivi. Tobías Reinhart ha segnato in due gare di fila: nel club gli ultimi a farlo per tre consecutive sono stati Cedric Gondo e Manolo Portanova.

Le statistiche stagionali di Pescara e Reggiana

Numeri alla mano, equilibrio in avanti e divario dietro: 20 gol a testa segnati, ma il Pescara ha incassato 32 reti contro le 21 della Reggiana. Possesso: 47,1% abruzzesi, 44,5% emiliani; precisione al tiro 42,9% Pescara e 50,0% Reggiana. Clean sheet: 1 a 5. Indici di pressing simili (PPDA 13,3 vs 13,5). Disciplina: 27 gialli e 2 rossi Pescara; 33 gialli e 1 rosso Reggiana.

Giocatori chiave: capocannoniere Pescara Antonio Di Nardo (5), per la Reggiana in testa un poker a quota 3 (Manolo Portanova, Tobías Reinhart, Elayis Tavsan, Andrija Novakovich). Assist: Matteo Dagasso (4) guida il Pescara; Manuel Marras (4) è il faro granata. Cartellini: nel Pescara spiccano i 3 gialli di Riccardo Brosco/Luca Valzania (e 1 rosso a testa per Brosco e Giacomo Olzer); nella Reggiana 5 gialli per Andrea Papetti e Manuel Marras. Clean sheet: Desplanches 1, Motta 5.

Pescara Reggiana Partite giocate 16 16 Vittorie 1 5 Pareggi 7 5 Sconfitte 8 6 Gol fatti 20 20 Gol subiti 32 21 Clean sheet 1 5 Possesso palla % 47,1 44,5 Tiri nello specchio 70 58 Precisione al tiro % 42,9 50,0 PPDA 13,3 13,5 Cartellini gialli 27 33 Cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Di Nardo 5 Portanova 3 Top assist Dagasso 4 Marras 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Pescara-Reggiana e a che ora? Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 19:30 (Serie B, 17a giornata). Dove si gioca Pescara-Reggiana? Allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, a Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Reggiana? L’arbitro è Ermanno Feliciani, con assistenti Politi e Cortese; IV uomo Pezzopane, VAR Monaldi, AVAR Marinelli.