Pescara-Sampdoria 11 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 34a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Pescara-Sampdoria

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Pescara–Sampdoria è un crocevia da scontro salvezza della 34a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara sabato 11 aprile 2026 alle 15:00. Gli abruzzesi sono 18° con 32 punti (7 vittorie, 11 pareggi, 15 sconfitte; 46 gol fatti, 59 subiti), i blucerchiati 13° a quota 37 (9 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 32 reti segnate, 43 incassate). Padroni di casa in piena bagarre, ospiti a caccia di punti pesanti per allontanare la zona calda.

Le ultime partite giocate

Pescara in ascesa, soprattutto in casa: tre successi interni di fila e fiducia crescente. La Sampdoria alterna acuti e passaggi a vuoto, con un rendimento esterno complicato. Nelle ultime cinque, abruzzesi più brillanti nel complesso, ma i blucerchiati restano pericolosi quando il punteggio è in equilibrio.

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Pescara ok ko ok x ok Sampdoria ok ok ko x ko

Nelle ultime 5 partite: Pescara 10 punti, Sampdoria 7. Dettaglio:

Pescara

Reggiana-Pescara 1-3; Empoli-Pescara 4-2; Pescara-Virtus Entella 3-0; Südtirol-Pescara 0-0; Pescara-Bari 4-0

Sampdoria

Sampdoria-Empoli 1-0; Sampdoria-Avellino 2-1; Carrarese-Sampdoria 2-0; Sampdoria-Venezia 0-0; Frosinone-Sampdoria 3-0

L’arbitro di Pescara-Sampdoria

Dirige Marco Piccinini di Forlì. In questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 9 gare: 2 rigori concessi, 40 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti (media 4,7 cartellini a partita). Al VAR Santoro. Squadra arbitrale:

Arbitro : Marco Piccinini

: Marco Piccinini Assistenti : Regattieri – Laghezza

: Regattieri – Laghezza IV Ufficiale : Allegretta

: Allegretta VAR : Santoro

: Santoro AVAR: Chiffi

Informazioni interessanti sul match

Partita dal peso specifico notevole: il Pescara arriva con slancio grazie a un filotto interno di tre vittorie e una ritrovata solidità, mentre la Sampdoria cerca punti decisivi per blindare la tranquillità ma fa fatica lontano da Genova. L’ultimo incrocio ha sorriso ai blucerchiati con un netto 1-4, ma i trend recenti raccontano un Pescara più efficace all’Adriatico e una Sampdoria in altalena, con qualche difficoltà contro le palle alte in difesa. I fari sono su Lorenzo Insigne, uomo in più degli abruzzesi nelle ultime settimane, e su Massimo Coda, riferimento offensivo dei doriani con ottimi numeri sui rigori. Il contesto è da gara spigolosa: equilibrio, dettagli e calci piazzati potrebbero fare la differenza, con il fattore campo a spingere i biancazzurri e la qualità tecnica dei liguri pronta a colpire alla prima occasione utile.

Dopo cinque gare utili consecutive, il Pescara ha perso l’ultimo precedente di B con la Sampdoria (1-4). Solo una volta gli abruzzesi hanno infilato una striscia peggiore di ko contro i liguri in cadetteria.

ha perso l’ultimo precedente di B con la (1-4). Solo una volta gli abruzzesi hanno infilato una striscia peggiore di ko contro i liguri in cadetteria. La Sampdoria ha appena battuto due neopromosse di fila e insegue il tris: sarebbe la prima volta dal filotto di primavera 2024.

ha appena battuto due neopromosse di fila e insegue il tris: sarebbe la prima volta dal filotto di primavera 2024. All’Adriatico il Pescara vola: tre vittorie di fila in B. Il poker casalingo manca dal 2018.

vola: tre vittorie di fila in B. Il poker casalingo manca dal 2018. Trasferte indigeste per la Sampdoria : solo 3 successi esterni nelle ultime 35 di Serie B, dato tra i più bassi nei top campionati e seconde divisioni europee.

: solo 3 successi esterni nelle ultime 35 di Serie B, dato tra i più bassi nei top campionati e seconde divisioni europee. Pochi gol di testa per entrambe (4 a testa): la Sampdoria è anche la squadra che ha concesso più reti aeree in campionato (14).

è anche la squadra che ha concesso più reti aeree in campionato (14). Lorenzo Insigne protagonista: 4 gol e 2 assist nelle ultime 6 di B col Pescara , media punti che decolla quando parte titolare.

protagonista: 4 gol e 2 assist nelle ultime 6 di B col , media punti che decolla quando parte titolare. Massimo Coda ha già segnato 4 volte in B al Pescara, ma solo in casa: in Abruzzo non ha mai timbrato in trasferta.

Le statistiche stagionali di Pescara e Sampdoria

Numeri a confronto: il Pescara segna di più (46) ma concede anche molto (59), mentre la Sampdoria è più “corta” (32 fatti, 43 subiti) e vanta più clean sheet. Possesso simile (49,8% vs 49,5%), con gli abruzzesi più precisi al tiro (45,6% nello specchio) e i blucerchiati più efficaci sulle seconde palle (duelli vinti leggermente superiori). Disciplina: Pescara 71 gialli e 4 rossi, Sampdoria 77 gialli e 4 rossi.

Focus giocatori: per il Pescara il capocannoniere è Antonio Di Nardo (13), poi Giacomo Olzer (6) e Tommaso Corazza (5). Assist: Di Nardo, Matteo Dagasso e Gaetano Letizia a quota 4 complessivi; top ammoniti Davide Bettella (7) e Luca Valzania (6). Clean sheet: Ivan Saio 3, Sebastiano Desplanches 1. Nella Sampdoria guida Massimo Coda (9), quindi Matteo Brunori (4) e Tjas Begic (3); assist leader Simone Pafundi e Massimo Coda (3). Più ammonito Liam Henderson (12). Clean sheet: Tommaso Martinelli 5, Simone Ghidotti 2.

Pescara Sampdoria Partite giocate 33 33 Vittorie 7 9 Pareggi 11 10 Sconfitte 15 14 Gol fatti 46 32 Gol subiti 59 43 Possesso palla (%) 49,8 49,5 Tiri nello specchio 169 116 Precisione tiro (%) 45,6 38,9 Clean sheet 5 7 Cartellini gialli 71 77 Cartellini rossi 4 4 Capocannoniere Di Nardo 13 Coda 9 Top assist Dagasso 4 Pafundi 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Pescara-Sampdoria e a che ora inizia? Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Pescara-Sampdoria? Allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, a Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Sampdoria? L’arbitro è Marco Piccinini; VAR Santoro, AVAR Chiffi.