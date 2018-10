Pescara sempre più su. Battuto anche lo Spezia

Vittoria esterna del Pescara, che mantiene la squadra di Pillon prima in classifica.

Per lo Spezia, invece, arriva la prima sconfitta interna in campionato.

Partita che parte subito forte e dopo nove minuti gli abruzzesi passano in vantaggio con il solito Mancuso, che segna di testa la sua sesta rete in stagione.

I padroni di casa si spingono in avanti, ma creano un unico grosso pericolo alla porta di Fiorillo, con Galabinov che da due passi calcia a lato dopo un perfetto contropiede dello Spezia.

Al 35esimo arriva il raddoppio del Pescara con Monachello, che resiste a un paio di avversari e da posizione defilata indovina un tiro che batte Lamanna sul primo palo. In questa occasione il portiere ex Genoa non è sembrato perfetto.

La risposta della squadra di Marino arriva dopo soli due minuti con Galabinov che si fa perdonare per l’incredibile errore precedente e di testa riapre il match. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 1-2.

Secondo tempo che inizia con lo Spezia in avanti, ma a segnare ancora è il Pescara con Monachello, che realizza la sua doppietta personale. Bravo il numero 9 pescarese a girare in porta un perfetto cross basso di Marras.

L’ultima mezz’ora di gioco è tutta di marca Spezia, ma la difesa ospite regge bene e concede solo qualche tiro dalla distanza a Di Bartolomei.

Il centrocampista classe 1989 prima sfiora il palo da 30 metri e poi impegna Fiorillo su calcio di punizione dalla lunga distanza.

Il Pescara conquista altri tre punti che gli permettono di salire a 18 punti e di conservare per almeno un’altra settimana il primo posto in classifica.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 23:50