Pescara-Spezia 8 maggio 2026: orario, arbitro, dove vederla e tutte le statistiche

Serie B 2025-26, 38a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Pescara-Spezia.

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Pescara–Spezia è uno scontro salvezza ad altissima tensione nella 38a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30. Gli abruzzesi sono 18° con 34 punti (7 vittorie, 13 pareggi, 17 sconfitte; 50 gol fatti, 65 subiti), i liguri 19° a quota 34 (8 vittorie, 10 pareggi, 19 sconfitte; 42 segnati, 58 incassati). All’ultimo respiro per evitare la retrocessione diretta: nervi saldi e dettagli che possono decidere la stagione.

Le ultime partite giocate

Pescara in altalena ma ancora vivo: un successo pesante a Reggio e due pareggi che hanno tenuto accesa la speranza. Spezia capace di un roboante 6-1 col Südtirol, ma con passi falsi che complicano la rincorsa. Forma recente in equilibrio, con i padroni di casa leggermente più continui nei pareggi.

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Pescara ok ko x x ko Spezia ko ko ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Pescara ha raccolto 5 punti, mentre lo Spezia ne ha fatti 4. Dettaglio risultati:

Pescara

Reggiana–Pescara 1-3; Pescara–Sampdoria 1-2; Carrarese–Pescara 2-2; Pescara–Juve Stabia 1-1; Calcio Padova–Pescara 1-0

Spezia

Carrarese–Spezia 3-1; Spezia–Mantova 0-2; Spezia–Südtirol 6-1; Catanzaro–Spezia 4-2; Spezia–Venezia 2-2

L’arbitro di Pescara-Spezia

La sfida del Cornacchia è affidata a Daniele Doveri. Assistenti Di Gioia e Zezza, IV Tropiano. Al VAR Marini e all’AVAR Del Giovane (on site allo Stadio Adriatico). Nella Serie B 2025/26 Doveri ha diretto 2 gare: 0 rigori concessi, 7 ammonizioni e nessuna espulsione; 6 fuorigioco segnalati, media 3.5 cartellini/gara.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Di Gioia – Zezza

– Quarto ufficiale: Tropiano

VAR: Marini

AVAR: Del Giovane

Informazioni interessanti sul match

Ultimo atto da brividi: Pescara e Spezia arrivano appaiate a quota 34, con la stagione che si decide al Giovanni Cornacchia. Gli abruzzesi hanno costruito gran parte del loro bottino con il 50% scarso di possesso ma discrete percentuali al tiro; i liguri, più fisici e incisivi sulle palle alte, alternano picchi realizzativi a blackout difensivi. Pesano le rimonte subite: il Pescara è la squadra che ha perso più punti da vantaggio, mentre lo Spezia resta temibile nel finale grazie ai gol-lampo di Gabriele Artistico. Nei precedenti recenti sorridono gli Aquilotti, ma il bilancio storico in Abruzzo è in equilibrio. In palio c’è la permanenza in B: tra calcoli incrociati con Bari e Reggiana, ogni episodio può spostare l’inerzia. Attenzione alle stelle: Antonio Di Nardo trascina il Pescara, Artistico è l’uomo dei gol pesanti per lo Spezia. Atmosfera da spareggio, margine d’errore zero.

Trend recente: lo Spezia ha vinto gli ultimi tre incroci di B con il Pescara , sempre segnando due reti.

ha vinto gli ultimi tre incroci di B con il , sempre segnando due reti. Bilancio in Abruzzo in perfetto equilibrio: quattro successi a testa e due pari; ultimo colpo esterno ligure il 19/10/2019 (1-2).

Scenari salvezza Pescara : serve vincere e sperare nella sconfitta del Bari a Catanzaro . In caso di arrivo multiplo con Reggiana , biancazzurri avanti nella classifica avulsa e ai playout.

: serve vincere e sperare nella sconfitta del a . In caso di arrivo multiplo con , biancazzurri avanti nella classifica avulsa e ai playout. Scenari salvezza Spezia : obbligo di vittoria, ko del Bari e nessun successo della Reggiana . Così i liguri aggancerebbero i pugliesi, avanti per differenza reti generale.

: obbligo di vittoria, ko del e nessun successo della . Così i liguri aggancerebbero i pugliesi, avanti per differenza reti generale. Punti dilapidati: il Pescara ha perso 31 punti da situazione di vantaggio, primato negativo del torneo; lo Spezia ne ha lasciati 24.

ha perso 31 punti da situazione di vantaggio, primato negativo del torneo; lo ne ha lasciati 24. Uomini chiave: Antonio Di Nardo partecipa al 36% dei gol del Pescara (14 reti e 4 assist); per lo Spezia Gabriele Artistico è il re dei finali con 4 gol dal 85’ in poi.

Le statistiche stagionali di Pescara e Spezia

Numeri alla mano, il Pescara segna di più (50 a 42) ma concede anche più gol (65 a 58). Possesso molto simile (50.3% contro 48.2%), con abruzzesi più produttivi al tiro (407 conclusioni, 184 nello specchio) e liguri più precisi (48.4% tiri in porta). Attenzione alla disciplina: 80 gialli e 4 rossi per il Pescara, 84 gialli e 11 rossi per lo Spezia. In porta: 5 clean sheet complessivi per gli abruzzesi, 6 per i liguri.

Giocatori: capocannoniere Pescara Antonio Di Nardo (14), per lo Spezia Gabriele Artistico (12). Assist: Antonio Di Nardo e Matteo Dagasso a 4; tra i liguri spicca Pietro Beruatto con 4. Cartellini gialli: nel Pescara primato condiviso da Davide Bettella e Luca Valzania (8); nello Spezia Emanuele Adamo e Francesco Cassata (8). Clean sheet portieri: Ivan Saio 3 e Sebastiano Desplanches 1 per il Pescara; Diego Mascardi 3 e Boris Radunovic 2 per lo Spezia.

Pescara Spezia Partite giocate 37 37 Vittorie 7 8 Pareggi 13 10 Sconfitte 17 19 Gol segnati 50 42 Gol subiti 65 58 Media gol subiti a partita 1.76 1.57 Possesso palla (%) 50,3 48,2 Tiri nello specchio 184 149 Percentuale tiri in porta 45,2 48,4 Cartellini gialli 80 84 Cartellini rossi 4 11 Capocannoniere Antonio Di Nardo 14 Gabriele Artistico 12 Top assistman Antonio Di Nardo/Matteo Dagasso 4 Pietro Beruatto 4 Portieri: clean sheet Ivan Saio 3; Sebastiano Desplanches 1 Diego Mascardi 3; Boris Radunovic 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Pescara-Spezia? Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Pescara-Spezia? Allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Spezia? L’arbitro è Daniele Doveri, assistenti Di Gioia e Zezza; IV Tropiano; VAR Marini; AVAR Del Giovane. Dove vedere Pescara-Spezia in TV/streaming? La partita sarà disponibile su DAZN.