Pescara-Spezia 8 maggio 2026: orario, arbitro, dove vederla e tutte le statistiche

Pescara–Spezia è uno scontro salvezza ad altissima tensione nella 38a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30. Gli abruzzesi sono 18° con 34 punti (7 vittorie, 13 pareggi, 17 sconfitte; 50 gol fatti, 65 subiti), i liguri 19° a quota 34 (8 vittorie, 10 pareggi, 19 sconfitte; 42 segnati, 58 incassati). All’ultimo respiro per evitare la retrocessione diretta: nervi saldi e dettagli che possono decidere la stagione.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Pescara-Spezia
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Pescara e Spezia
Le ultime partite giocate
Pescara in altalena ma ancora vivo: un successo pesante a Reggio e due pareggi che hanno tenuto accesa la speranza. Spezia capace di un roboante 6-1 col Südtirol, ma con passi falsi che complicano la rincorsa. Forma recente in equilibrio, con i padroni di casa leggermente più continui nei pareggi.
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Nelle ultime 5 di campionato il Pescara ha raccolto 5 punti, mentre lo Spezia ne ha fatti 4. Dettaglio risultati:
- Pescara
Reggiana–Pescara 1-3; Pescara–Sampdoria 1-2; Carrarese–Pescara 2-2; Pescara–Juve Stabia 1-1; Calcio Padova–Pescara 1-0
- Spezia
Carrarese–Spezia 3-1; Spezia–Mantova 0-2; Spezia–Südtirol 6-1; Catanzaro–Spezia 4-2; Spezia–Venezia 2-2
L’arbitro di Pescara-Spezia
La sfida del Cornacchia è affidata a Daniele Doveri. Assistenti Di Gioia e Zezza, IV Tropiano. Al VAR Marini e all’AVAR Del Giovane (on site allo Stadio Adriatico). Nella Serie B 2025/26 Doveri ha diretto 2 gare: 0 rigori concessi, 7 ammonizioni e nessuna espulsione; 6 fuorigioco segnalati, media 3.5 cartellini/gara.
- Arbitro: Doveri
- Assistenti: Di Gioia – Zezza
- Quarto ufficiale: Tropiano
- VAR: Marini
- AVAR: Del Giovane
Informazioni interessanti sul match
Ultimo atto da brividi: Pescara e Spezia arrivano appaiate a quota 34, con la stagione che si decide al Giovanni Cornacchia. Gli abruzzesi hanno costruito gran parte del loro bottino con il 50% scarso di possesso ma discrete percentuali al tiro; i liguri, più fisici e incisivi sulle palle alte, alternano picchi realizzativi a blackout difensivi. Pesano le rimonte subite: il Pescara è la squadra che ha perso più punti da vantaggio, mentre lo Spezia resta temibile nel finale grazie ai gol-lampo di Gabriele Artistico. Nei precedenti recenti sorridono gli Aquilotti, ma il bilancio storico in Abruzzo è in equilibrio. In palio c’è la permanenza in B: tra calcoli incrociati con Bari e Reggiana, ogni episodio può spostare l’inerzia. Attenzione alle stelle: Antonio Di Nardo trascina il Pescara, Artistico è l’uomo dei gol pesanti per lo Spezia. Atmosfera da spareggio, margine d’errore zero.
- Trend recente: lo Spezia ha vinto gli ultimi tre incroci di B con il Pescara, sempre segnando due reti.
- Bilancio in Abruzzo in perfetto equilibrio: quattro successi a testa e due pari; ultimo colpo esterno ligure il 19/10/2019 (1-2).
- Scenari salvezza Pescara: serve vincere e sperare nella sconfitta del Bari a Catanzaro. In caso di arrivo multiplo con Reggiana, biancazzurri avanti nella classifica avulsa e ai playout.
- Scenari salvezza Spezia: obbligo di vittoria, ko del Bari e nessun successo della Reggiana. Così i liguri aggancerebbero i pugliesi, avanti per differenza reti generale.
- Punti dilapidati: il Pescara ha perso 31 punti da situazione di vantaggio, primato negativo del torneo; lo Spezia ne ha lasciati 24.
- Uomini chiave: Antonio Di Nardo partecipa al 36% dei gol del Pescara (14 reti e 4 assist); per lo Spezia Gabriele Artistico è il re dei finali con 4 gol dal 85’ in poi.
Le statistiche stagionali di Pescara e Spezia
Numeri alla mano, il Pescara segna di più (50 a 42) ma concede anche più gol (65 a 58). Possesso molto simile (50.3% contro 48.2%), con abruzzesi più produttivi al tiro (407 conclusioni, 184 nello specchio) e liguri più precisi (48.4% tiri in porta). Attenzione alla disciplina: 80 gialli e 4 rossi per il Pescara, 84 gialli e 11 rossi per lo Spezia. In porta: 5 clean sheet complessivi per gli abruzzesi, 6 per i liguri.
Giocatori: capocannoniere Pescara Antonio Di Nardo (14), per lo Spezia Gabriele Artistico (12). Assist: Antonio Di Nardo e Matteo Dagasso a 4; tra i liguri spicca Pietro Beruatto con 4. Cartellini gialli: nel Pescara primato condiviso da Davide Bettella e Luca Valzania (8); nello Spezia Emanuele Adamo e Francesco Cassata (8). Clean sheet portieri: Ivan Saio 3 e Sebastiano Desplanches 1 per il Pescara; Diego Mascardi 3 e Boris Radunovic 2 per lo Spezia.
|Pescara
|Spezia
|Partite giocate
|37
|37
|Vittorie
|7
|8
|Pareggi
|13
|10
|Sconfitte
|17
|19
|Gol segnati
|50
|42
|Gol subiti
|65
|58
|Media gol subiti a partita
|1.76
|1.57
|Possesso palla (%)
|50,3
|48,2
|Tiri nello specchio
|184
|149
|Percentuale tiri in porta
|45,2
|48,4
|Cartellini gialli
|80
|84
|Cartellini rossi
|4
|11
|Capocannoniere
|Antonio Di Nardo 14
|Gabriele Artistico 12
|Top assistman
|Antonio Di Nardo/Matteo Dagasso 4
|Pietro Beruatto 4
|Portieri: clean sheet
|Ivan Saio 3; Sebastiano Desplanches 1
|Diego Mascardi 3; Boris Radunovic 2
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Pescara-Spezia?
-
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Pescara-Spezia?
-
Allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara.
- Chi è l’arbitro di Pescara-Spezia?
-
L’arbitro è Daniele Doveri, assistenti Di Gioia e Zezza; IV Tropiano; VAR Marini; AVAR Del Giovane.
- Dove vedere Pescara-Spezia in TV/streaming?
-
La partita sarà disponibile su DAZN.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.