Massimo Oddo torna a Pescara. Il campione del mondo 2006 sarà il prossimo allenatore del club abruzzese, già trovato l’accordo tra le due parti.

Oddo nella stagione 2015/2016 guidò il Delfino alla promozione in Serie A, poi fu esonerato l’anno successivo. In carriera ha allenato anche l’Udinese, il Crotone e il Perugia. Oddo prenderà il posto di Andrea Sottil: in lizza c’era anche Gigi Di Biagio.

OMNISPORT | 28-08-2020 16:30