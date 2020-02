Pescara travolto in casa del Crotone

Il Crotone vince 4-1 allo Scida contro il Pescara in un match valido come posticipo della 25esima giornata di serie B. La squadra dell’ex Stroppa mette le cose in chiaro dopo 9' con Simy, undicesimo centro in campionato per lui. Poi Messias e Armenteros aumentano il vantaggio.

Nella ripresa c'è spazio anche per il gol dell’altro ex Benali e per l'unico del Pescara, messo a segno da Galano, utile solo per le statistiche. Dopo lo stop nello scorso turno con la Juve Stabia, il Crotone torna alla vittoria, salendo al quarto posto.

Seconda sconfitta consecutiva per gli abruzzesi, ora a quattro punti dalla zona play-off.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 23:46