Pescara, tre nomi per la panchina

Archiviata la delusione per la mancata promozione in serie A per il Pescara è tempo di programmare il futuro. Con l'addio di Bepi Pillon la società abruzzese deve scegliere un nuovo allenatore, che spera di ufficializzare a breve. L'obiettivo della prossima stagione sarà ancora il salto di categoria e per farlo sono stati individuati tre candidati alla panchina biancazzurra.

Il primo nome è quello di Roberto Stellone, ex allenatore del Palermo. Il secondo allenatore che interessa è Ivan Juric, attualmente senza squadra e che non vede l'ora di tornare in panchina. Il terzo nome è quello di Alessandro Nesta, che ha chiuso la sua esperienza col Perugia e che è già stato vicino al Pescara in passato.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 18:05