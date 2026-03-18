Pescara–Virtus Entella 18 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 31ª giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Pescara–Virtus Entella

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Sapore di scontro salvezza all’Adriatico: Pescara–Virtus Entella si gioca mercoledì 18 marzo 2026 alle 20:00 allo Stadio Adriatico–Giovanni Cornacchia di Pescara, per la 31ª giornata della Serie B 2025-26. Gli abruzzesi sono 20° con 26 punti (5 vittorie, 11 pareggi, 14 sconfitte; 38 gol fatti, 54 subiti) e cercano ossigeno davanti al proprio pubblico. I liguri occupano il 16° posto a quota 31 (7 vittorie, 10 pareggi, 13 ko; 28 reti segnate, 42 incassate) e puntano ad allungare sulla zona playout.

Le ultime partite giocate

Pescara in progresso: 8 punti nelle ultime 5 gare, con due vittorie interne pesanti e solidità in crescita. Virtus Entella a corrente alternata: doppio successo tra Modena e la preziosa vittoria esterna a Bolzano, ma tre ko nelle restanti. Trend opposti che accendono la sfida: abruzzesi in fiducia in casa, liguri per confermare i passi avanti lontano da Chiavari.

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Pescara ko ok x ok x Virtus Entella ko ko ok ok ko

Nelle ultime 5 giornate: Pescara 8 punti; Virtus Entella 6 punti. Dettagli:

Pescara Venezia – Pescara 3-2 Pescara – Palermo 2-1 Frosinone – Pescara 2-2 Pescara – Bari 4-0 Südtirol – Pescara 0-0

Virtus Entella Virtus Entella – Catanzaro 1-3 Monza – Virtus Entella 2-0 Virtus Entella – Modena 2-1 Südtirol – Virtus Entella 0-1 Virtus Entella – Avellino 1-2



L’arbitro di Pescara–Virtus Entella

Dirige il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Assistenti Palermo e Colaianni; IV ufficiale Mastrodomenico. Al VAR Aureliano (on site Adriatico), AVAR Rutella. Nella Serie B 2025-26 Pezzuto ha arbitrato 13 gare: 1 rigore assegnato, 46 ammonizioni, 2 doppi gialli e 3 rossi diretti (media 3,9 cartellini/gara; 36 fuorigioco fischiati).

Arbitro: PEZZUTO

Assistenti: PALERMO – COLAIANNI

– IV: MASTRODOMENICO

VAR: AURELIANO

AVAR: RUTELLA

Informazioni interessanti sul match

Precedenti e trend raccontano una sfida tesa. Virtus Entella non perde con il Pescara da otto incroci (andata 1-1), ma all’Adriatico i liguri non hanno mai vinto in cinque tentativi: un tabù pesante alla vigilia di uno scontro diretto per la salvezza. Gli abruzzesi arrivano con il vento in poppa in casa dopo i successi su Palermo e Bari, a caccia del tris interno che manca dal 2018. Dall’altra parte i biancocelesti hanno appena spezzato una lunghissima astinenza esterna passando a Bolzano contro il Südtirol, e sognano il bis fuori casa. Numeri chiave: il Pescara ha dilapidato più punti da vantaggio di chiunque (24), mentre Virtus Entella è tra le squadre che rimontano meno una volta sotto. Occhio alle firme: Antonio Di Nardo è in serie caldissima, mentre il difensore-goleador Andrea Tiritiello sta vivendo una stagione da record tra i pari ruolo. Ingredienti perfetti per una gara nervosa, decisa da dettagli e palle inattive.

Dopo tre ko iniziali, Virtus Entella è imbattuta da otto sfide contro il Pescara (6 pareggi, 2 vittorie), compreso l’1-1 dell’andata.

è imbattuta da otto sfide contro il (6 pareggi, 2 vittorie), compreso l’1-1 dell’andata. Tabù Adriatico: in cinque trasferte di Serie B, i liguri non hanno mai espugnato la casa del Pescara (3N, 2P).

(3N, 2P). Pescara ha vinto le ultime due in casa e cerca il terzo successo interno di fila in cadetteria come non accadeva dal 2018.

ha vinto le ultime due in casa e cerca il terzo successo interno di fila in cadetteria come non accadeva dal 2018. Dopo 25 gare esterne senza vittorie, Virtus Entella ha rotto l’incantesimo a Bolzano: ora insegue due colpi di fila fuori casa come nel 2015.

ha rotto l’incantesimo a Bolzano: ora insegue due colpi di fila fuori casa come nel 2015. Record particolare: il Pescara ha perso 24 punti da situazione di vantaggio; Virtus Entella ne ha recuperati appena 6 partendo da sotto.

ha perso 24 punti da situazione di vantaggio; ne ha recuperati appena 6 partendo da sotto. Stato di grazia: Antonio Di Nardo ha firmato 6 reti (tre doppiette) nelle ultime cinque presenze in campionato.

ha firmato 6 reti (tre doppiette) nelle ultime cinque presenze in campionato. Bomber arretrato: con 7 gol, il centrale Andrea Tiritiello è il difensore più prolifico della Serie B 2025-26.

Le statistiche stagionali di Pescara e Virtus Entella

Confronto a tutto campo: Pescara ha segnato di più (38) ma incassa tanto (54), con possesso al 49,1% e 341 tiri totali; Virtus Entella segna meno (28) ma subisce meno (42), possesso 46,4% e 275 tiri. Precisione al tiro: 44,3% Pescara vs 37,8% Virtus Entella. Pressing simile (PPDA 10,8 vs 11,4). Clean sheet: 4 Pescara, 5 Virtus Entella. Disciplina: 65 gialli Pescara, 60 Virtus Entella.

Protagonisti: capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo (11); per Virtus Entella guida il reparto reti il difensore Andrea Tiritiello (7). Migliori assist-man: Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (4) per Pescara; Bernat Guiu (4) per Virtus Entella. Più ammoniti: Davide Bettella (7) nel Pescara, Ivan Marconi (10) nei liguri. Espulsioni: nel Pescara diversi a quota 1; in Virtus Entella hanno visto il rosso tra gli altri Andrea Tiritiello, Nermin Karic, Luca Parodi, Bernat Guiu (1). Clean sheet portieri: Simone Colombi 5 (Virtus Entella); per Pescara Ivan Saio 2, Sebastiano Desplanches 1.

Pescara Virtus Entella Posizione 20 16 Punti 26 31 Partite giocate 30 30 Vittorie 5 7 Pareggi 11 10 Sconfitte 14 13 Gol fatti 38 28 Gol subiti 54 42 Possesso palla % 49,1 46,4 Tiri totali 341 275 Tiri in porta 151 104 Precisione tiro % 44,3 37,8 PPDA 10,8 11,4 Clean sheet 4 5 Cartellini gialli 65 60 Cartellini rossi 3 4 Capocannoniere Antonio Di Nardo (11) Andrea Tiritiello (7) Top assist Gaetano Letizia/Matteo Dagasso (4) Bernat Guiu (4)

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FAQ Quando si gioca Pescara–Virtus Entella? Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20:00 (31ª giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Pescara–Virtus Entella? Allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, a Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara–Virtus Entella? Ivano Pezzuto di Lecce. Assistenti Palermo e Colaianni; IV ufficiale Mastrodomenico; VAR Aureliano; AVAR Rutella.