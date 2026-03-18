Pescara–Virtus Entella 18 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Sapore di scontro salvezza all’Adriatico: Pescara–Virtus Entella si gioca mercoledì 18 marzo 2026 alle 20:00 allo Stadio Adriatico–Giovanni Cornacchia di Pescara, per la 31ª giornata della Serie B 2025-26. Gli abruzzesi sono 20° con 26 punti (5 vittorie, 11 pareggi, 14 sconfitte; 38 gol fatti, 54 subiti) e cercano ossigeno davanti al proprio pubblico. I liguri occupano il 16° posto a quota 31 (7 vittorie, 10 pareggi, 13 ko; 28 reti segnate, 42 incassate) e puntano ad allungare sulla zona playout.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Pescara–Virtus Entella
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Pescara e Virtus Entella
Le ultime partite giocate
Pescara in progresso: 8 punti nelle ultime 5 gare, con due vittorie interne pesanti e solidità in crescita. Virtus Entella a corrente alternata: doppio successo tra Modena e la preziosa vittoria esterna a Bolzano, ma tre ko nelle restanti. Trend opposti che accendono la sfida: abruzzesi in fiducia in casa, liguri per confermare i passi avanti lontano da Chiavari.
|Pescara
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|Virtus Entella
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|ko
Nelle ultime 5 giornate: Pescara 8 punti; Virtus Entella 6 punti. Dettagli:
- Pescara
- Venezia–Pescara 3-2
- Pescara–Palermo 2-1
- Frosinone–Pescara 2-2
- Pescara–Bari 4-0
- Südtirol–Pescara 0-0
- Virtus Entella
- Virtus Entella–Catanzaro 1-3
- Monza–Virtus Entella 2-0
- Virtus Entella–Modena 2-1
- Südtirol–Virtus Entella 0-1
- Virtus Entella–Avellino 1-2
L’arbitro di Pescara–Virtus Entella
Dirige il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Assistenti Palermo e Colaianni; IV ufficiale Mastrodomenico. Al VAR Aureliano (on site Adriatico), AVAR Rutella. Nella Serie B 2025-26 Pezzuto ha arbitrato 13 gare: 1 rigore assegnato, 46 ammonizioni, 2 doppi gialli e 3 rossi diretti (media 3,9 cartellini/gara; 36 fuorigioco fischiati).
- Arbitro: PEZZUTO
- Assistenti: PALERMO – COLAIANNI
- IV: MASTRODOMENICO
- VAR: AURELIANO
- AVAR: RUTELLA
Informazioni interessanti sul match
Precedenti e trend raccontano una sfida tesa. Virtus Entella non perde con il Pescara da otto incroci (andata 1-1), ma all’Adriatico i liguri non hanno mai vinto in cinque tentativi: un tabù pesante alla vigilia di uno scontro diretto per la salvezza. Gli abruzzesi arrivano con il vento in poppa in casa dopo i successi su Palermo e Bari, a caccia del tris interno che manca dal 2018. Dall’altra parte i biancocelesti hanno appena spezzato una lunghissima astinenza esterna passando a Bolzano contro il Südtirol, e sognano il bis fuori casa. Numeri chiave: il Pescara ha dilapidato più punti da vantaggio di chiunque (24), mentre Virtus Entella è tra le squadre che rimontano meno una volta sotto. Occhio alle firme: Antonio Di Nardo è in serie caldissima, mentre il difensore-goleador Andrea Tiritiello sta vivendo una stagione da record tra i pari ruolo. Ingredienti perfetti per una gara nervosa, decisa da dettagli e palle inattive.
- Dopo tre ko iniziali, Virtus Entella è imbattuta da otto sfide contro il Pescara (6 pareggi, 2 vittorie), compreso l’1-1 dell’andata.
- Tabù Adriatico: in cinque trasferte di Serie B, i liguri non hanno mai espugnato la casa del Pescara (3N, 2P).
- Pescara ha vinto le ultime due in casa e cerca il terzo successo interno di fila in cadetteria come non accadeva dal 2018.
- Dopo 25 gare esterne senza vittorie, Virtus Entella ha rotto l’incantesimo a Bolzano: ora insegue due colpi di fila fuori casa come nel 2015.
- Record particolare: il Pescara ha perso 24 punti da situazione di vantaggio; Virtus Entella ne ha recuperati appena 6 partendo da sotto.
- Stato di grazia: Antonio Di Nardo ha firmato 6 reti (tre doppiette) nelle ultime cinque presenze in campionato.
- Bomber arretrato: con 7 gol, il centrale Andrea Tiritiello è il difensore più prolifico della Serie B 2025-26.
Le statistiche stagionali di Pescara e Virtus Entella
Confronto a tutto campo: Pescara ha segnato di più (38) ma incassa tanto (54), con possesso al 49,1% e 341 tiri totali; Virtus Entella segna meno (28) ma subisce meno (42), possesso 46,4% e 275 tiri. Precisione al tiro: 44,3% Pescara vs 37,8% Virtus Entella. Pressing simile (PPDA 10,8 vs 11,4). Clean sheet: 4 Pescara, 5 Virtus Entella. Disciplina: 65 gialli Pescara, 60 Virtus Entella.
Protagonisti: capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo (11); per Virtus Entella guida il reparto reti il difensore Andrea Tiritiello (7). Migliori assist-man: Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (4) per Pescara; Bernat Guiu (4) per Virtus Entella. Più ammoniti: Davide Bettella (7) nel Pescara, Ivan Marconi (10) nei liguri. Espulsioni: nel Pescara diversi a quota 1; in Virtus Entella hanno visto il rosso tra gli altri Andrea Tiritiello, Nermin Karic, Luca Parodi, Bernat Guiu (1). Clean sheet portieri: Simone Colombi 5 (Virtus Entella); per Pescara Ivan Saio 2, Sebastiano Desplanches 1.
|Pescara
|Virtus Entella
|Posizione
|20
|16
|Punti
|26
|31
|Partite giocate
|30
|30
|Vittorie
|5
|7
|Pareggi
|11
|10
|Sconfitte
|14
|13
|Gol fatti
|38
|28
|Gol subiti
|54
|42
|Possesso palla %
|49,1
|46,4
|Tiri totali
|341
|275
|Tiri in porta
|151
|104
|Precisione tiro %
|44,3
|37,8
|PPDA
|10,8
|11,4
|Clean sheet
|4
|5
|Cartellini gialli
|65
|60
|Cartellini rossi
|3
|4
|Capocannoniere
|Antonio Di Nardo (11)
|Andrea Tiritiello (7)
|Top assist
|Gaetano Letizia/Matteo Dagasso (4)
|Bernat Guiu (4)
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Pescara–Virtus Entella?
-
Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20:00 (31ª giornata di Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Pescara–Virtus Entella?
-
Allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, a Pescara.
- Chi è l’arbitro di Pescara–Virtus Entella?
-
Ivano Pezzuto di Lecce. Assistenti Palermo e Colaianni; IV ufficiale Mastrodomenico; VAR Aureliano; AVAR Rutella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.