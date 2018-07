Pesce raggiunge Caracciolo a Salò

La Feralpisalò ha acquisito, a titolo definitivo dall’US Cremonese, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Pesce. Il centrocampista, che si metterà a disposizione dello staff tecnico nella giornata di oggi, ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2020.

"Essere alla Feralpisalò costituisce un’ulteriore tappa della mia carriera – ha detto Pesce dopo la firma -. Fin dai primi contatti ho subito capito che qui c’è grande voglia di fare bene e determinazione. Darò il massimo per permettere al Club di raggiungere gli obiettivi prefissati. Ringrazio il Presidente Giuseppe Pasini, tutta la Società, il Direttore Sportivo Andrissi: tutti mi hanno dimostrato grande fiducia. Sarà un piacere tornare a lavorare con mister Domenico Toscano. Lo conosco bene e proprio per questo so che dovrò dare il massimo…".

SPORTAL.IT | 17-07-2018 11:10