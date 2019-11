Pesic stupito dalla ripresa di Milano

Il coach del Barcellona Pesic ha analizzato il primo ko in eurolega dei catalani: "Due differenti partite per noi stasera, a due volti: nella prima parte abbiamo dominato, concedendo pochissimo in difesa. Ma nel secondo tempo avevamo poche idee e poche energie, e4 loro hanno giocato una gara eccellente, in particolare Rodriguez che sta disputato un’ottima stagione e che non siamo riusciti a contenere".

"Devo congratularmi con Milano per una vittoria meritata. Quando non sei al meglio fisicamente è davvero difficile vincere in questa EuroLeague, siamo delusi per la sconfitta e cercheremo di preparare al meglio le prossime sfide”.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 22:52