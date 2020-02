Pessina scatena una nuova guerra tra Inter e Juventus

Matteo Pessina è di proprietà dell'Atalanta, ma quest'anno è esploso con la maglia del Verona (per cui gioca in prestito). Ma nel suo futuro non sembra esserci un ritorno a Bergamo.

Sulle sue tracce si sarebbero messe in queste ore sia l'Inter che la Juventus, che dunque potrebbero scatenare una nuova asta per un talento cresciuto in maglia orobica e poi affermatosi altrove (esattamente come avvenuto con Kulusevski).

Al momento l'unica certezza è che gli scaligeri potrebbero riscattarlo con 4,5 milioni, ma a quel punto potrebbe scatenarsi un nuovo derby d'Italia nelle stanze del calciomercato. E a quel punto l'Hellas potrebbe monetizzare in maniera importante la partenza del centrocampista classe 1997.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 23:00