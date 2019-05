Petacchi: "Non riesco a capire"

Alessandro Petacchi è tornato a casa. "Io questo medico tedesco non l’ho mai conosciuto (Schmidt, ndr), non ho mai sentito parlare di lui e non gli ho mai parlato. E non ho mai fatto trasfusioni di sangue. Non riesco a capire come il mio nome possa essere entrato in questo dossier" dice, stando a quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport'.

"Ho ricevuto la lettera dell’Uci con le accuse. Ho chiamato il mio avvocato, devo preparare la difesa entro sette giorni. Vado a casa per fare chiarezza e spero di tornare il prima possibile, perché vorrebbe dire che ho chiarito tutto. Voglio ringraziare la Rai e il direttore di RaiSport, Auro Bulbarelli, che mi hanno fatto lavorare in regia" aggiunge lo spezzino.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 13:29