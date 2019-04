Petagna: "Grazie a Semplici"

L'attaccante della Spal Andrea Petagna ha commentato così il suo record di gol in serie A, 14: "Penso che fosse un po' destino. Mio nonno è stato qui in A, per questo traguardo devo ringraziare la società, mister Semplici che mi ha dato sempre fiducia. Ora mancano cinque partite e voglio migliorare il mio record. Sono contento soprattutto che i miei gol abbiano aiutato la SPAL, ma bisogna sempre migliorarsi".

Sul sogno Nazionale: "Speriamo presto, io lavoro per questo e cerco di migliorarmi ogni giorno. La Nazionale credo che sia il sogno di tutti i ragazzi che giocano a calcio, l'ho assaporata una volta con mister Ventura. Devo continuare a fare gol per farmi trovare pronto", spiega a Sky.

SPORTAL.IT | 24-04-2019 20:32