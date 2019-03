Petagna: "Semplici mi ha dato più libertà"

L'attaccante della Spal Andrea Petagna in un'intervista alla Gazzetta dello Sport commenta la sua buona stagione negli estensi, dove ha già realizzato 11 reti in campionato, record personale. "Sa cosa diceva Gasperini? Qualunque cosa tu faccia bene, la gente troverà sempre qualcosa per criticarti. Eppure Gasp mi metteva sempre in campo e sa quanti assist ho fatto in due anni? Venti.L’etichetta "Non fa gol" mi ha dato fastidio ma il modo di giocare era evidente: più per gli altri che per me stesso e lontano dalla porta".

Con Semplici gioca più avanzato: "Mi ha dato libertà e un po’ d’anarchia. Sono più di fronte alla porta: e segno. Gasp lo ritengo il numero uno: mi ha migliorato ed è bravissimo. Ma sono pure maturato io:anche i due diversi modi di giocare, là e qui, mi stanno completando".

Se la Spal si salva: "Mi faccio biondo? Oddio, potrebbe essere. La Nazionale? Un po' ci speravo, visto i sette gol nelle ultime dieci partite".

SPORTAL.IT | 22-03-2019 13:15