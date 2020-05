Petagna-Torino, parla l'agente

A Radio Kiss Kiss Napoli l'agente di Petagna Giuseppe Riso ha parlato della trattativa che ha condotto l'attaccante al Napoli: "Giuntoli e Gattuso lavorano in simbiosi. Cristiano è tra i direttori sportivi più bravi d'Europa, s'è mosso molto velocemente e voleva prenderlo subito".

Prima dei partenopei il Torino sembrava essere in forte pressing sul giocatore: "A me non sono arrivate offerte. Non era il Torino il club dell'offerta di cui ho raccontato prima e posso dire che non era un club italiano. Ma alla prima telefonata tra me e Giuntoli, mi è stato detto che non è intenzione del club parlare di Andrea con nessuna squadra".

"De Laurentiis a gennaio voleva pagarlo di più per metterlo a disposizione di Gattuso per la seconda parte della stagione. Anzi, vi dirò di più: Giuntoli sta rifiutando delle offerte anche adesso. Gli è arrivata una proposta e l'ha rifiutata".

SPORTAL.IT | 21-05-2020 16:58