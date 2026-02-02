Inter, petardo in campo, arrestato ultrà, ecco chi era. Sarebbe giusto 0-3 a tavolino? Web in tilt

Petardo lanciato dalla curva: portiere resta in campo, tifoso ferito e arrestato. Multa all’Inter, rischio chiusura della Curva ma evitata sconfitta a tavolino

E’ il 48′ di gioco di Cremonese-Inter quando all’improvviso si avverte un boato: le telecamere inquadrano la manovra di gioco nerazzurra nella propria metà campo fino all’esplosione di un petardo. Audero finisce a terra, avvolto dal fumo. L’onda d’urto lo stordisce fino a far calare il silenzio generale dello stadio. Compagni e avversari accorrono immediatamente per verificare le sue condizioni. Gli ultimi fatti di cronaca e cosa rischia l’Inter.

Individuato il responsabile

Le forze dell’ordine hanno identificato l’autore del lancio: maneggiando un secondo ordigno, l’uomo ha perso tre dita ed è stato ricoverato. Per lui è scattato l’arresto. La serata è poi proseguita con tensioni alla stazione di Cremona, dove si sono registrati momenti di caos tra ultras e polizia.

L’ultrà fa parte dell’Inter club San Marino che lo ha già espulso

L’ultrà in questione fa parte dell’Inter Club San Marino che ha diramato un comunicato: “Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto. Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l’espulsione del club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabilità”.

Le possibili sanzioni, la sentenza di Calvarese

Sul piano sportivo il match sarà omologato sullo 0-2, poiché l’episodio non ha inciso sull’andamento della gara. L’Inter, però, dovrà pagare una multa pesante per responsabilità oggettiva. Inoltre la tifoseria rischia provvedimenti severi, compresa la possibile chiusura della Curva Nord per una o più partite. Ma perchè è da escludere lo 0-3 a tavolino?

A far luce sui social sull’accaduto e sulle possibili sanzioni c’è stato anche l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese che ha spiegato: “Con gioco interrotto giustamente da Massa, se Audero avesse comunicato all’arbitro di non essere in grado di proseguire, a quel punto l’arbitro avrebbe dovuto sospendere il match e il Giudice Sportivo avrebbe potuto anche di conseguenza assegnare la sconfitta a tavolino all’Inter.”

I tifosi invocano la sconfitta a tavolino dell’Inter

