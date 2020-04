Peter Sagan ci dà dentro con i rulli

Sport bloccati In tempi di Coronavirus? Non tutti. Mentre per il calcio di Serie A e B si attende il via libera per la ripresa degli allenamenti propedeutico al ritorno in campo, ciclismo e Formula 1 hanno vivicizzato la quarantena e intrattenuto gli appassionati con le corse virtuali.

Gran Premi o addirittura Grandi Giri, l’attività virtuale impazza, “Non mi piace andare sui rulli, ma in questo momento sono miei amici” ha detto Peter Sagan. “Se questo saràil futuro? … non credo”, ha aggiunto lo slovacco.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 20:24