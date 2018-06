Petr Cech snobba il Napoli

La scelta del Napoli per il dopo-Reina sembra essere caduta su Alex Meret, il giovane talento di proprietà dell’Udinese reduce da due anni di prestito alla Spal. Tra le tante opzioni valutate in precedenza, però, c’era anche quella del tedesco Bernd Leno, finito all’Arsenal dove l’ex Bayer Leverkusen dovrà vincere la concorrenza dell’esperto Petr Cech.

E proprio il ceco ex Chelsea ha rivelato di essere stato a propria volta vicino al trasferimento al Napoli. Ipotesi però mai presa in considerazione da Cech: "Il Napoli era interessato a me, ma il mio futuro è all'Arsenal, non penso a cambiare club. Ho ancora un anno di contratto, l'unica cosa a cui voglio pensare è lottare per un posto da titolare". Nella rosa dell'Arsenal c'è anche il colombiano David Ospina, titolare al Mondiale, ma che potrebbe essere ceduto.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 30-06-2018 20:30