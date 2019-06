Petrachi a Madrid, rabbia Toro

C’era anche Gianluca Petrachi nella “task force” creata dalla Roma per trattare l’ingaggio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Il dirigente salentino è stato immortalato dalle telecamere a Madrid insieme al ceo giallorosso Guido Fienga e all’intermediario Gabriele Giuffrida.

Nulla di anomalo se non fosse che Petrachi è ancora sotto contratto con il Torino fino al 2020, dato che il presidente granata Cairo ha respinto le dimissioni presentate dal dirigente prima della fine del campionato.

Che Petrachi fosse destinato all’addio era noto da tempo così come i contatti con la Roma, che però Cairo non ha gradito stante il contratto in essere con il Toro. I due sembravano essersi chiariti, ma la missione di Petrachi potrebbe complicare nuovamente le cose. Ora la palla passa allo stesso Cairo, che per liberare il ds potrebbe chiedere alla Roma la cessione di un giocatore.



