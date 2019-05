Petrachi-Cairo, la pace prima dell'addio

In attesa di capire chi sarà il successore di Claudio Ranieri in panchina, la Roma ha ormai chiuso il casting per l’erede di Monchi.

Il dirigente spagnolo, dimessosi dalla carica di direttore sportivo dopo l’esonero di Di Francesco, sarà sostituito da Gianluca Petrachi, in uscita dal Torino nonostante un contratto fino al 2020.

L’uomo-mercato salentino, come riporta La Stampa, saluterà i granata dopo ben dieci anni, ma all’insegna dei buoni rapporti con il presidente Cairo, dopo che il numero uno granata non aveva gradito le tempistiche dei contatti tra la Roma e il proprio dirigente.

I due si sarebbero infatti chiariti, passaggio indispensabile per le prossime tappe: dimissioni dal Torino prima della fine del campionato, buonuscita e ufficializzazione dell’accordo con la Roma.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 10:56