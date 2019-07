Petrachi guarda in casa del Toro

L’”effervescente” prima conferenza stampa di Gianluca Petrachi da direttore sportivo della Roma ha dato tanti spunti. Su tutti la significativa apertura ad Higuain oltre le parole sul futuro di El Shaarawy e Zaniolo.

L’ex dirigente del Torino ha però parlato anche di un affare in dirittura d’arrivo, che dovrebbe riguardare il portiere Pau Lopez, in arrivo dal Betis Siviglia per sostituire il deludente Robin Olsen.

Affare da 25 milioni, ma Petrachi pensa anche alla difesa e oltre all’atalantino Mancini l’altro obiettivo è il torinista Nicolas Nkoulou.

Portato in Italia proprio da Petrachi, il camerunese è però un punto fermo dei granata e la trattativa appare in salita anche a causa dei rapporti creatisi tra il presidente del Toro Cairo e il dirigente salentino dopo l’approdo di quest’ultimo alla Roma.

SPORTAL.IT | 05-07-2019 00:29