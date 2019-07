Petrachi: "Higuain può ritrovarsi alla Roma"

Il nuovo direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi, durante la conferenza stampa tenutasi al centro sportivo di Trigoria, ha espresso le sue opinioni su alcune delle questioni più in vista dell'ambiente giallorosso. Sui Dzeko e Schick, che molte voci danno in uscita, si è espresso in questi termini:"Uno non si sveglia al mattino e decide di andar via. Se uno non vuole stare più alla Roma, si deve presentare con la squadra che lo vuole, presentando il grano, i soldi giusti e poi può andare. Non mi piace sentirmi strozzato". In particolare, per quanto riguarda Dzeko: "Oggi penso che Edin sia un calciatore della Roma, e si renderà conto in ritiro che l'aria è cambiata, che il nuovo ds, il nuovo ad ed il nuovo allenatore vogliono lavorare in un certo modo. Se vuole andar via l'Inter deve pagare bene il giocatore e devo avere i soldi in tasca, altrimenti non lo faccio".

"Non mi interessa se un giocatore ha l'accordo con un'altra società – continua il dirigente capitolino – "Non è casa sua, lui deve aiutarla a crescere, ma non è sua. E' la società che decide e la Roma non si farà strozzare da nessuno. Faremo le migliori scelte. Le prime soluzioni hanno un senso logico e calcistico".

Su Gonzalo Higuain, da tempo desiderato dalla società giallorossa, così si è espresso: "Io penso che chi discute Higuain sia un pazzo. In questo momento ha perso un po' di autostima e sicuramente potrebbe far comodo alla Roma, qualora Dzeko andasse via. Le motivazioni contano moltissimo. Qualora si dovesse aprire qualcosa con la Juventus, lui deve essere il primo a crederci. Sto cercando di portare calciatori con questa voglia, non è il campione a farmi mettere il salame sugli occhi e non vedere se non ci sono motivazioni." Aggiunge inoltre: "Per ritrovare il vero Higuain non c'è soluzione migliore della Roma. Qui potrebbe seguire le orme di Batistuta, qui ha lasciato un segno indelebile nella Roma. Sono cose di mercato che dovranno essere valutate più avanti."

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 04-07-2019 17:44