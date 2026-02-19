Petrecca, dimissioni dopo le gaffe: mandato rimesso all'ad Rossi, chi gestirà Rai Sport dopo Milano Cortina

Il direttore, contestatissimo, lascerà al termine dei Giochi: responsabilità affidata ad interim a Marco Lollobrigida, cerimonia di chiusura ad Auro Bulbarelli.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Alla fine le dimissioni, invocate con forza dalla redazione di Rai Sport praticamente al completo, con la solidarietà e l’appoggio dei giornalisti dei tg e dei gr, sono arrivate. Paolo Petrecca, il contestatissimo direttore di Rai Sport, nell’occhio del ciclone per la clamorosa serie di gaffe, strafalcioni, inesattezze e lapsus durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi. Lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano Cortina, che si chiuderanno domenica con la cerimonia in programma all’Arena di Verona. Che non sarà commentata da Petrecca.

Petrecca rimette il mandato: la nota della Rai che ufficializza l’addio

La notizia della remissione del mandato da parte del direttore è stata ufficializzata in mattinata da una nota della Rai e segue giorni di polemiche, contestazioni feroci e proteste da parte dei giornalisti di Rai Sport. Che già erano ai ferri corti con Petrecca da prima dell’inizio dei Giochi e che sono letteralmente esplosi dopo la telecronaca della cerimonia d’apertura da San Siro, contraddistinta da numerosi punti d’ombra. Petrecca aveva preso il posto del telecronista designato, Auro Bulbarelli, pochi giorni prima della cerimonia. Lo stesso Bulbarelli era stato rimosso per aver spoilerato (ma era davvero una colpa tanto grave?) una “sorpresa” del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lollobrigida ad interim a Rai Sport, cerimonia di chiusura a Bulbarelli

Proprio Bulbarelli, come reso noto alcuni giorni fa, è stato ufficialmente “reintegrato” per la telecronaca della cerimonia di chiusura, di cui si occuperà in tandem col soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell’Arena di Verona. La responsabilità di Rai Sport, invece, a partire dalla lunedì passerà in campo – in via transitoria – a Marco Lollobrigida, attuale vicedirettore. Un giornalista sportivo, che arriva dall’interno della redazione e che non è stato calato dall’alto: questo dovrebbe bastare a calmare le acque più agitate, in attesa della nomina di un nuovo direttore in pianta stabile, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La protesta e l’ultimo, clamoroso autogol: la perdita delle ATP Finals

Con le dimissioni di Petrecca, che pure erano state fermamente escluse fino alla mattinata, si chiude una pagina tribolatissima per Rai Sport. I cui giornalisti erano arrivati a minacciare lo sciopero alla fine dei Giochi, in contrasto con le scelte e le politiche del vertice. “Le dimissioni di Petrecca da RaiSport erano necessarie e arrivano comunque in ritardo”, commenta Stefano Graziano, capogruppo del Pd nella commissione di vigilanza Rai. E chissà se sull’addio di Petrecca non abbia influito un altro durissimo colpo subito di recente dalla testata: la perdita dei diritti in chiaro delle ATP Finals, passati a Mediaset.

La strana storia Instagram di Paolo Petrecca: “Qualcuno mi tradirà”

In attesa di dichiarazioni ufficiali, il direttore dimissionario ha intanto postato una strana storia sul suo profilo Instagram, un’immagine tratta da un quadro di Guido Reni, ‘San Matteo e l’Angelo’, e il richiamo a un passo del Vangelo di Matteo, il versetto Mt26, 20-29, in cui è contenuta la frase di Gesù agli apostoli durante l’Ultima Cena: “Uno di voi mi tradirà”. E anche: “Guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo è tradito! Meglio sarebbe per quell’uomo se non fosse mai nato“. A chi si riferisce Petrecca? Ed egli stesso si paragona forse a Gesù, vittima del tradimento di Giuda ma capace poi di risorgere? Mistero.