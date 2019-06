Petric: "Ecco cosa mi ha convinto di Milano"

Nemanja Petric ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della Powervolley Milano: "Sono molto contento di essere qui, sono fiducioso e molto carico per quello che ci aspetta".

"Ho scelto Milano per il suo progetto, metterò a disposizione della sqadra tutta la mia esperienza. Ringrazio la società per aver visto in me queste caratteristiche e darò tutto quello che posso per il bene dei miei compagni e della squadra".

Dopo due anni all'estero il serbo è tornato nel Bel Paese: "L'Italia è certamente il campionato più bello del mondo: tutti seguono quello che succede in Superlega e mi fa piacere tornare a far parte di questa storia. Ci sono e ci saranno tante aspettative su Milano e sul PalaLido" ha concluso Petric.

SPORTAL.IT | 01-06-2019 11:15