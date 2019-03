Petrucci amaro: "Una cosa mi limita"

"Se non guardiamo le qualifiche è stata una bella giornata, il problema è che quello delle qualifiche è il giro più importante della giornata", è amaro Danilo Petrucci mentre commenta ai microfoni di Gpone.com il suo decimo tempo nelle qualifiche del Gp d'Argentina.

"In qualifica nel secondo tentativo ho perso tra volte il posteriore, scivolava troppo. Io stavo spingendo molto, ma per colpa di questi errori partirò dalla quarta fila. L'ultimo di questi errori mi è costato tre decimi. Magari senza avrei potuto prendere una seconda fila, ma questo non basta".

"Il punto debole è la trazione al posteriore, devo stare attento quando do gas, e questo mi limita. Non ho neanche sensazioni positive in ingresso curva quando lascio i freni della moto".

SPORTAL.IT | 31-03-2019 11:20