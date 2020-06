Petrucci: "Brutto perdere il posto"

"Ducati sta trattando con Andrea Dovizioso per rinnovare, quindi non sono una prima scelta. Anzi, non sono una scelta per la MotoGp". Danilo Petrucci ammette a Sky Sport tutta la sua delusione dopo che a Borgo Panigale hanno deciso di scaricarlo per puntare nel 2021 su Jack Miller. "E' stato brutto perdere un posto che ho guadagnato con tanta fatica, perche' non si e' corso quest'anno. Da quanto mi e' stato detto il calo che ho avuto nella seconda parte della scorsa stagione ha influito sulla loro decisione".

"E' chiaro che mi dispiace molto. Ma ho ancora un anno dove posso correre e sentirmi realizzato a livello personale su una moto competitiva. Sono sereno perche' da un certo punto di vista ho solo da guadagnare: nel senso che a oggi non ho una moto, quindi non ho niente da perdere. Sbk? Il piano A e' rimanere in MotoGP. Con l'Aprilia per tanti anni abbiamo cercato di trovare un accordo ma poi ha prevalso la scelta della continuita' di questo percorso che partendo dal basso mi ha portato fino al team ufficiale. Adesso c'e' stato molto interesse verso la loro moto nuova. Ma anche loro stanno vivendo una situazione molto delicata con i piloti. Aleix si merita il rinnovo, e c'e' la questione Iannone, che nessuno sa come andra' a finire".

SPORTAL.IT | 06-06-2020 09:22