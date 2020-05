Petrucci chiama i rinforzi per salvare Roma

Gianni Petrucci chiama i rinforzi per salvare la Virtus Roma. Il presidente della Fip, dispiaciuto per l’addio di Claudio Toti, punta su Giovanni Malagò.

"Tutti i miei tentativi di fare tornare Toti sui suoi passi sono stati vani – ha detto al Corriere dello Sport il numero 1 del basket italiano -. Investire nella Capitale non è come farlo in altri posti: è una metropoli sempre al centro dell'attenzione. Per noi è una botta dura da assorbire. E' un segnale serio. Credo che ci sia una sola persona che possa impegnarsi per portare un nuovo imprenditore a Roma e che sia in grado di riuscirci: il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Lui sarebbe in grado di trovare qualcuno, o un gruppo di amici, per rilevare la società".

SPORTAL.IT | 18-05-2020 11:04