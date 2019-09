Petrucci costernato: "Non posso perdere 15 kg"

Danilo Petrucci in crisi: a Misano il centauro ducatista ha chiuso al decimo posto, al termine della sua prestazione peggiore nel 2019. Nelle ultime 4 gare non è riuscito a fare meglio della settima posizione e l'uscita dal tunnel sembra ancora lontana. "Il mio peso e il mio stile di guida hanno avuto un impatto negativo qui. Il problema è che esiste una soluzione per il mio stile di guida, ma non per il mio peso, almeno a breve termine. Ho dato il massimo, la mia squadra mi ha aiutato tanto. Ma se perdi un secondo a giro resti molto lontano", sono le sue parole riportate da corsedimoto.com.

Impressiona il ritardo dal compagno di squadra Dovizioso, 18 secondi: "L’unica cosa positiva è che sono al terzo posto, ma è ingannevole, perché le Yamaha sono molto forti. Hanno mostrato qui a Misano che erano più veloci di noi. Ho salvato il salvabile e sono finito tra i primi dieci. Non vedo l’ora che arrivi l’Aragona. So per certo che posso fare di meglio. Ma oggi è stato il massimo. Perdere peso aiuterà di più, ma è chiaro che non posso perdere i 15 kg che ho in rispetto ad Andrea o Miller".

SPORTAL.IT | 16-09-2019 10:25