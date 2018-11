Petrucci: "Devo cambiare stile di guida"

Danilo Petrucci in un'intervista a Corsedimoto.com non vede l'ora di debuttare sulla Ducati ufficiale: "È stata una stagione abbastanza strana. Ho preso il posto di Lorenzo quando lui ha iniziato a vincere. Il problema è che avevano deciso già prima, io sono stato bravo nelle prime gare del campionato a farmi valere. Ho fatto un podio a Le Mans, anche al Mugello Marquez mi ha buttato fuori altrimenti poteva essere un altro podio. Anche se nel finale di stagione è stato un po’ sfortunato, ha fatto una grande stagione, ha vinto tre gare, è stato molto veloce, sarà un’eredità pesantissima. Voglio fare meglio di lui, non so se sarà facile, ma sicuramente sono qui per questo".

Per Petrux è stata una stagione problematica: "Sto già cercando di cambiare qualcosa, ma non è facile cambiare stile di guida e andare forte. Sicuramente molto è dovuto alla temperatura della ruota posteriore molto alta ed io con il mio peso non sono avvantaggiato. Dovrò lavorare molto sia sul fisico che sullo stile di guida, c’è ancora qualcosa da cambiare, non sono ancora al top e il prossimo anno vorrei meno problemi di questo genere".

SPORTAL.IT | 12-11-2018 11:15