Petrucci fa l'elenco dei problemi attuali

"Parliamo di ripartenza, di mondo che rinasce e noi lo facciamo a porte chiuse con cinque squadre di serie A in Lombardia? A parte la gente in tribuna, la pallacanestro è uno sport di contatto. Immaginate se si ripresenta un solo caso di Coronavirus all'interno dello spogliatoio". A dirlo, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport, è stato il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci.

"La verità è che oggi i presidenti dovrebbero essere gli scienziati e relegare noi alla vicepresidenza. Anche il Governo procede giorno per giorno, che altro potrebbe fare? La stessa cosa facciamo nel mondo dello sport" ha aggiunto il numero 1 del basket di casa nostra.

"Gli americani prima di tutto sono un problema. Ho perso il conto di quanti giocatori hanno lasciato l'Italia per fare ritorno negli Stati Uniti. E poi i palazzetti: giocare al chiuso d'estate" la chiosa di Petrucci.

SPORTAL.IT | 04-04-2020 11:09