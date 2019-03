Petrucci furioso, Marquez si difende

Danilo Petrucci è apparso infuriato e frustrato al termine delle prove ufficiali a Losail. Il ducatista è stato seguito per tutto il Q2 da Marc Marquez, che ha sfruttato la sua scia per piazzare un tempo migliore. Inizialmente Petrux, settimo, non ha voluto commentare a caldo quanto successo, poi si è espresso diplomaticamente sulla questione: "Non sono contento perché l’obiettivo era arrivare nelle prime due file. Sono riuscito a fare solo due giri davvero veloci perché Marquez non mi ha mollato un attimo".

Marquez, terzo, si è difeso così sempre a Sky: "Questa è la MotoGp, a volte scelgo una strategia, a volte è un'altra. Io cerco sempre di ottenere il massimo".

SPORTAL.IT | 09-03-2019 19:20