Petrucci: "Grandi sensazioni con questa Ducati"

Danilo Petrucci, quarto nella prima giornata di prove a Losail, promuove la sua Ducati: "Ovviamente fa piacere stare davanti, ma stiamo lavorando di fino per la gara. E' una bellissima sensazione quando sali in sella e la moto è a posto. Quando stai davanti e sei sempre costante è davvero bello. Sono felice di come sta andando, dobbiamo continuare così".

Petrux non cercava il tempo: "Qua generalmente sono sempre stato abbastanza veloce e la Ducati va bene su questo tracciato, quindi cercavo questo tipo di risposte. Era importante continuare su questa strada. Ho girato sul 55 alto nella seconda parte di giornata. Sono contento così".

L'unica cosa negativa, la forte umidità: "Spero che migliorino le condizioni atmosferiche. C’è veramente tanta umidità. Abbiamo smesso di girare alle 9 perché con i riflessi della luce sembrava di stare dentro ad una nuvola! Per questioni di sicurezza abbiamo deciso di non mettere un’altra gomma".

SPORTAL.IT | 24-02-2019 11:15