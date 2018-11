Petrucci: "Grandissima delusione"

Il centauro del team Pramac Danilo Petrucci ha commentato amaramente la sua gara a Valencia. "E' stata la più grande delusione della stagione, purtroppo sono caduto, insieme a molti altri piloti, quando la pioggia ha iniziato ad aumentare di intensità. Mi dispiace moltissimo per il team, ho fatto un solo errore in questo weekend e non sono riuscito a finire la gara. Non posso essere felice per il risultato di oggi, ma sono soddisfatto per quanto fatto durante la stagione".

"Ovviamente avremmo potuto ottenere qualcosa in più, ma ho dato sempre il massimo, purtroppo il finale non è stato quello che sognavo. Martedì volterò pagina ed inizierò una nuova stagione, sono davvero dispiaciuto per il team, ma in questi quattro anni abbiamo fatto un lavoro eccezionale e vorrei ringraziare tutte le persone della squadra che mi hanno supportato".

SPORTAL.IT | 18-11-2018 17:35