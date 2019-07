Danilo Petrucci ha rinnovato con la Ducati. Il centauro ternano, che ha conquistato tre podi in questa prima parte della stagione trionfando al Mugello, ha firmato un contratto fino al 2020.

"Sono molto contento, è arrivato prima di quando era previsto – ha detto a Sky -. Ora affronto questo weekend con serenità e andrò in vacanza più tranquillo. Sono stato soddisfatto di questa prima parte di stagione, al momento ho centrato tutti gli obiettivi. Lo sfogo? Domenica scorsa ero arrabbiato ma solo per la gara, ci siamo parlati con Andrea e Ducati, non ci sono stati mai ordini di scuderia. La cosa principale ora è il buon senso. L'importante è non compromettere la gara".

SPORTAL.IT | 04-07-2019 14:15