Petrucci: "Il peso non aiuta, è un incubo"

"E' stata un'altra gara molto difficile per me: stavo recuperando un po' verso la fine, ma negli ultimi cinque giri ho avvertito una vibrazione molto forte alla ruota posteriore e per questo non ho più potuto continuare a spingere", il ducatista Danilo Petrucci ha commentato così la gara di Sepang, chiusa al nono posto.

"Non sappiamo ancora il perché di questo problema, ma è stato un incubo per me. In certe curve era davvero difficile mantenere una buona velocità e questo mi è costato diverse posizioni. Ho cercato di stare dietro a Miller, ma alla fine era quasi impossibile guidare: sono diventato più lento di un secondo al giro e così stato difficile arrivare fino alla fine. Il mio peso extra non mi aiuta qui".

Ora la top 5 è a rischio: "Stiamo lottando per la top-5 nel Mondiale, anche fino ad alcune gare fa lottavamo per la top-3…".

