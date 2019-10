Petrucci in crisi: "Sto affondando"

Danilo Petrucci alla vigilia della tre giorni della MotoGp in Australia racconta il suo difficile momento: "Sto imbarcando acqua, devo trovare il buco per non farla uscire il prima possibile. Sicuramente gli altri sono cresciuti, e non può essere accettabile il fatto che Andrea non stia facendo fatica quanto me", sono le parole a Gpone.com.

"Io voglio e devo fare di più. Sto lottando ancora per il terzo posto ma ho perso una miriade di punti. E' molto strano perché da una parte sono deluso dalle mie gare precedenti per la mia prima metà di gara, mentre entramce le volte la seconda metà l'ho corsa sul ritmo dei migliori, quindi sono contento da una parte e infelice dall'altra. Devo capire perché. Penso che in Australia potremmo capire un po' più di cose sul perché non riesco ad essere vecole con il pieno e gon le gomme nuove, quando all'inizio dell'anno era il contrario".

SPORTAL.IT | 24-10-2019 12:15