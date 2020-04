Petrucci: "Lo scudetto non sarà assegnato"

Il presidente della Fip Gianni Petrucci a Sky ha annunciato che lo scudetto della stagione 2019/2020 della Serie A di basket non verrà assegnato: "Alla fine è prevalso il buon senso. In un momento così difficile per il paese era impensabile proseguire il campionato a porte chiuse. Lo scudetto? Non sarà assegnato".

"Su retrocessioni e promozioni saranno le leghe a dover decidere, oltre a gestire l'organizzazione della prossima stagione. Europeo? Puntiamo al rinvio di un anno", sono le parole di Petrucci all'emittente satellitare.

SPORTAL.IT | 07-04-2020 22:52