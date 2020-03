Petrucci loda Sacchetti e ragiona sul danno economico

Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, è tornato a parlare alla Gazzetta dello Sport.

"Il calo degli stipendi – ha spiegato -? L’ottima reazione di Meo Sacchetti non mi ha sorpreso. Il commissario tecnico ha una grande sensibilità come dimostra la sua storia. Ha capito al volo che non vogliamo affamare i collaboratori. Per questo stop la Fip ci rimetterà diversi milioni pur ringraziando il governo per l’aiuto che ci sta dando con i rinvii delle scadenze. La Fip ha 19 squadre nazionali con tecnici, staff, medici. La rivisitazione dei contratti è logica. Mi sono consultato con i giuslavoristi. Anche la Lega con Umberto Gandini è al lavoro per quantificare i danni".

SPORTAL.IT | 21-03-2020 10:09