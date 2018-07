Petrucci: "Lorenzo non intelligentissimo"

Il centauro del team Pramac Ducati Danilo Petrucci a Sky commenta così il suo quarto posto in Germania.

"Sicuramente sarebbe stato bello finire sul podio. Il contatto con Jorge? Lorenzo è andato largo, poi e' rientrato in pista, vedevo che faceva la stessa cosa con Rossi, non e' intelligentissimo ma non gli dico niente. E' stato un peccato perdere il podio ma ce l'ho messa tutta".

"All'inizio andavamo relativamente piano, abbiamo avuto un momento difficile, poi ho guidato al meglio, ho spinto, peccato per il contatto con Jorge, ho perso un secondo, ma con i se e i ma non si sale sul podio. Dove nasce la rivalita' con lui? Io non ho nulla, e' lui che ha smesso di parlarmi dopo Le Mans, non si risparmia mai di dire cose su di me".

SPORTAL.IT | 15-07-2018 15:55