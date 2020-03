Petrucci non molla: "Sarebbe stata un'ingiustizia"

In merito al comunicato stampa emesso oggi da Euroleague Basketball, il presidente della FIP Giovanni Petrucci ha tenuto a fare alcune precisazioni: "Il comunicato stampa di Euroleague Basketball è quantomeno curioso e farebbe sorridere se non avessimo a che fare con una situazione internazionale così grave. Si stava perpetrando un'ingiustizia sportiva ai danni della Virtus Segafredo Bologna e l'Euroleague ha trovato una soluzione a sole 48 ore dall'inizio della partita, dopo le dichiarazioni da me rilasciate a Radio Rai1 ieri mattina e l'attenzione posta sulla vicenda da tutti i Media, dal CONI e dal Gabinetto del Ministero dello Sport in contatto col Gabinetto del Ministero degli Esteri, con documentazione in nostro possesso”.

“C'è solo una verità nelle parole che ho appena letto, ovvero che non abbiamo contattato direttamente l'Euroleague. La Federazione Italiana Pallacanestro non intrattiene infatti rapporti ufficiali con Euroleague Basketball” ha aggiunto Petrucci.

SPORTAL.IT | 03-03-2020 19:07