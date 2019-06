Danilo Petrucci non nasconde la sua gioia per la prima vittoria in carriera: "E' incredibile, ho vinto nel miglior posto del mondo. Davanti ai miei tifosi, nella mia città: è stata una gara fantastica".

"Non riesco nemmeno a descrivere le sensazioni che provo in questo momento. Non ho ancora capito di aver vinto, forse quando salirò sul podio me ne renderò conto".

SPORTAL.IT | 02-06-2019 15:18