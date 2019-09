Petrucci non si spiega cosa succede

Danilo Petrucci partirà quindicesimo ad Aragon: "È stata una qualifica difficile per le Ducati, solo Miller si è difeso bene. Stiamo soffrendo, è un momento difficile. Stiamo cercando di fare il massimo, ma rispetto all'anno scorso siamo peggiorati tra Misano e qui. È difficile trovare una spiegazione".

La moto non ha grip "quando siamo al massimo angolo di piega e questo rende tutto complicato, specialmente per me che ne ho molto bisogno. Quando i risultati non arrivano è difficile vedere uno spiraglio e risalire la corrente, io però ce la sto mettendo tutta e anche oggi penso che abbiamo fatto il massimo".

SPORTAL.IT | 21-09-2019 16:54