Petrucci: "Ottimista, ho la mente sgombra"

Danilo Petrucci si appresta a vivere il settimo GP della stagione del Motomondiale. Tra poche ore il pilota Alma Pramac Racing scendera' in pista a Montmeló per il GP di Catalogna e la concentrazione e' massima dopo la prova al Mugello chiusa a punti. Il fine settimana italiano e' stato un punto di svolta nella carriera del ternano con l'annunciato passaggio al Ducati Team per il 2019.

"La scorsa gara non e' andata come volevo ma ho chiuso a punti", afferma Petrucci. "Non siamo venuti a fare i test qui a Barcellona come le altre scuderie (le recenti prove organizzate da Michelin, ndr). Quindi non so bene come sara' la situazione. Ci troveremo a recuperare un po'. Sono comunque molto contento. Ho la mente piu' sgombra per il futuro: qui l'anno corso ho fatto una buona gara, nonostante sia caduto negli ultimi due giri. Quest'anno punto a finire la gara e a prendere punti utili per il campionato, dove siamo in lotta per la top five", continua il ternano.

Petrucci sara' pilota ufficiale per la prossima stagione e sara' una motivazione in piu' gia' dalla gara catalana. "Purtroppo quando vai in moto guida sempre l'inconscio, nel senso che non riesci a capire come sei. Sicuramente sono piu' rilassato e questo mi da' meno pressioni. Ma non ho ben realizzato e voglio concentrarmi su questa stagione", conclude Petrucci.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 15:20