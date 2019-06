Danilo Petrucci ha commentato così il suo terzo posto in Catalogna. "Ho avuto problemi tutto il weekend e dunque il podio oggi vale come la mia vittoria al Mugello. Il maxi incidente iniziale? Per fortuna ho evitato il caos di inizio gara ma ho faticato a stare davanti".

"E' stata una gara molto difficile, sapevo che Rins e Quartararo avrebbero potuto rappresentare un pericolo a inizio gara. Il terzo posto per me è un grande risultato".

SPORTAL.IT | 16-06-2019 16:10