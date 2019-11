Petrucci si dà la sufficienza, Miller incombe

L'ottima prestazione di Jack Miller ha rinfocolato le voci di un possibile scambio di sella in Ducati tra il centauro australiano e Danilo Petrucci, anche se il pilota del team Pramac nega decisamente: "Non voglio portare via il posto a nessuno, sto benissimo nel team Pramac", le sue parole dopo il Gp di Valencia.

Così invece Petrucci, che ha vissuto una seconda metà di stagione molto negativa: "Ritengo comunque sufficiente la mia stagione: l’obiettivo era vincere almeno una gara e ottenere il rinnovo. Da pilota ufficiale ho dovuto imparare tante cose e non dimentichiamo che siamo stati battuti da uno dei piloti più forti di tutti i tempi".

SPORTAL.IT | 18-11-2019 10:31