Petrucci si dà un 6

Danilo Petrucci analizza così il suo avvio di stagione sulla Ducati ufficiale: "Questi tre sesti posti signicano che ho sempre preso la sufficienza, ma niente di più e niente di meno. In Qatar ho sprecato, in Argentina e qui ad Austin invece ero molto in difficoltà", queste le parole del ducatista dopo il Gran Premio delle Americhe, riportate da Gpone.com.

"Il sesto posto, al netto delle difficoltà incontrate nei turni di prove, può essere considerato un buon risultato per noi qui in Texas. Chiaramente voglio fare di più, ma abbiamo comunque portato a casa altri punti importanti, mantenendo la quinta posizione nella classifica iridata. È stata una gara lunga e difficile: ad un certo punto stavo recuperando terreno su Dovizioso e Morbidelli ed ho anche pensato di andare a prenderli, ma poi l’anteriore mi si è chiuso un paio di volte ed ho preferito evitare di prendere rischi inutili".

"In ogni caso sono contento, e la mia squadra ha fatto davvero un grande lavoro: questa non era una pista ‘amica’ per noi, ma credo che siamo riusciti ad ottenere il massimo oggi in gara, ed ora ci aspettano tracciati più favorevoli. Non vedo l’ora di tornare in pista a Jerez ed iniziare le gare europee".

SPORTAL.IT | 15-04-2019 13:26