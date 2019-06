Petrucci trionfa al Mugello, battuto Marquez in volata. Incubo Valentino Rossi

Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia, conquistando il suo primo successo in MotoGp a spese di Marquez, battuto in volata. Al Mugello l’altro ducatista Dovizioso deve accontentarsi del terzo posto, poi c’è Rins. Caduto Valentino Rossi, che chiude nel peggiore dei modi uno dei weekend più brutti della sua carriera. In classifica generale Marquez è davanti a tutti con 115 punti, seguito da Dovizioso a quota 103. Il Dottore scivola al quinto posto.

Grande partenza di Marquez, che non si fa sorprendere e resta davanti, seguito da Crutchlow e da un ottimo Dovizioso (eccellente scatto al via dal nono posto). Dietro Valentino Rossi inizia la sua paziente rimonta dalla diciottesima piazza. Il numero 93 prova a scappare, Dovizioso conquista il secondo posto e cerca di non perdere metri dal campione del mondo. Alle loro spalle Petrucci, Miller e Rins.

Al quinto giro si scatena la bagarre: Petrucci rompe gli indugi e sorpassa Dovizioso, poi sorprende anche Marquez. Il catalano cerca il contro sorpasso con una manovra azzardata, ma finisce lungo e perde quattro posizioni, facendosi passare dalle altre due Ducati e da Rins.

Al nono giro Valentino Rossi conclude il suo weekend da incubo finendo per terra: peggio non poteva andare il Gran Premio di casa per il numero 46, che al momento della caduta è ventunesimo.

Amarezza per Rossi a parte, il pubblico del Mugello si gode la spettacolare battaglia per le prime posizioni, che vede in lotta Petrucci, Dovizioso, Marquez e Rins. E’ proprio il sorprendente Petrux a dettare il ritmo e a prendere margine sul campione del mondo e sul compagno di scuderia.

Dovizioso a cinque giri dalla fine riesce a infilare Marquez, nella tornata successiva si prende la prima posizione superando anche Petrucci, che reagisce tornandogli davanti alcune curve dopo.

Ultimi giri tiratissimi, clamorosa battaglia a 3: Dovizioso cerca di passare Petrucci che gli chiude la strada, Marquez è in agguato alle loro spalle e all’ultima gira sferra il sorpasso. Petrux gli risponde e riprende il primo posto andando a vincere in volata, Dovizioso no e deve accontentarsi del terzo posto.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Petrucci

Marquez

Dovizioso

Rins

Nakagami

Vinales

Pirro

Crutchlow

Pol Espargaro

Quartararo

SPORTAL.IT | 02-06-2019 14:51