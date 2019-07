Pezzella al Milan, interviene Montella

Come ha confermato Vincenzo Montella ai microfoni di Sky Sport, l'arrivo di Commisso alla Fiorentina ha ravvivato l'ambiente: "E' una persona molto schietta, leale, vulcanica e divertente. Sa come dire le cose e come farsi rispettare, ci siamo piaciuti sotto questo punto di vista, in qualche tratto siamo simili".

Il futuro di Dragowski è un'incognita: "Si sta allenando in maniere eccellente e seria, ha ambizioni e nei 5 mesi a Empoli ha dimostrato le sue qualità. Adesso deve confermarsi e mi ha dato tutta la sua disponibilità. Ha ampi margini di miglioramento, non vogliamo comunque assolutamente trattenere giocatori scontenti".

Un altro giocatore che sembra destinato a partire, in direzione Milan, è German pezzella: "E' e, per quel che mi riguarda, sarà giocatori della Fiorentina, non ci sono cose da dire, adesso vedremo quali sono le sue idee".

SPORTAL.IT | 10-07-2019 18:17